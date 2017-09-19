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    «Эвертон» оштрафует Руни на 300 тысяч

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни будет оштрафован клубом на 300 тысяч фунтов стерлингов. Такое наказание вынесено руководством команды после наложения на форварда приговора к 100 часам общественных работ, лишении на 2 года водительских прав за вождение в нетрезвом виде, а также штрафу в пользу государства за это в размере 170 фунтов.

    Сам Руни после вынесения такого постановления согласился с наказанием и выразил надежду, что сможет принести пользу на общественных работах.

    Источник: Daily Mail

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    19.09.2017 06:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Sniff87 19 сентября 2017, 12:00

      На сколько я слышал про 250 000 разговор был... И вроде как посчитали что это его 2-ух недельная зарплато... Так что не очень то и большой штраф по его меркам

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 19 сентября 2017, 10:19

      ух,как!!!

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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 19 сентября 2017, 10:15

      мне эти деньги на 10 лет хватили бы)

      -1
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