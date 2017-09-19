«Эвертон» оштрафует Руни на 300 тысяч

На сколько я слышал про 250 000 разговор был... И вроде как посчитали что это его 2-ух недельная зарплато... Так что не очень то и большой штраф по его меркам
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни будет оштрафован клубом на 300 тысяч фунтов стерлингов. Такое наказание вынесено руководством команды после наложения на форварда приговора к 100 часам общественных работ, лишении на 2 года водительских прав за вождение в нетрезвом виде, а также штрафу в пользу государства за это в размере 170 фунтов.
Сам Руни после вынесения такого постановления согласился с наказанием и выразил надежду, что сможет принести пользу на общественных работах.