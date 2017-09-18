Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак считает, что в РФПЛ нужны видеоповторы

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3) выразил мнение, что в чемпионате России требуется введение видеоповторов.

    Отметим, что в данной встрече спорным моментом считается назначение пенальти, после которого Доменико Кришито забил второй гол.

    – Игра неудачно для нас началась. Может быть, на нас в плохом смысле сказался антураж. После второго гола было вдвойне тяжелее создавать моменты.

    – Пенальти был?

    – У меня большие вопросы по этому моменту, но не мне решать. Есть программы, которые разбирают такие эпизоды.

    – Видеоповторы нужны нашему чемпионату?

    – Конечно, нужны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2017 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 сентября 2017, 12:05

      Конечно нужны, но всё решают те кто этого не хочет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 сентября 2017, 08:39

      Давно пора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8021

      nik55 19 сентября 2017, 08:35

      Пока Мудко правит ничего не изменится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 19 сентября 2017, 08:18

      Да дважды мяч ушёл! Сергею удачи на тренерском мостике, не стоит огорчений из за подобных эпизодов! Играя с богатыми клубами, особенно в РФПЛ подобное всегда будет случаться!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 сентября 2017, 06:45

      Кажется мяч ушёл ещё при подаче углового, а потом ещё от спины.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 19 сентября 2017, 06:37

      Пока у власти Мудко,и его ставленник Будогосский,не дождёмся !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 сентября 2017, 03:12

      Нужны, однозначно, и думаю пенальти всё-же не было...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2017, 00:43

      Семак прав !
      Удачи ему.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 19 сентября 2017, 00:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странно, а когда ты играл и тренировал в Зените, то проплаченные ляпы арбитров как-то не нуждались в видеоповторах...

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > Павелий 19 сентября 2017, 00:27

      Когда он играл и тренировал в Зените, о видеоповторах нигде даже не заикались. А проплаченые ляпы арбитров - это скорее к Спартаку.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 00:18

      Не он один. А Будагосский против!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11