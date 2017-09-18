Семак считает, что в РФПЛ нужны видеоповторы

Конечно нужны, но всё решают те кто этого не хочет.
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3) выразил мнение, что в чемпионате России требуется введение видеоповторов.
Отметим, что в данной встрече спорным моментом считается назначение пенальти, после которого Доменико Кришито забил второй гол.
– Игра неудачно для нас началась. Может быть, на нас в плохом смысле сказался антураж. После второго гола было вдвойне тяжелее создавать моменты.
– Пенальти был?
– У меня большие вопросы по этому моменту, но не мне решать. Есть программы, которые разбирают такие эпизоды.
– Видеоповторы нужны нашему чемпионату?
– Конечно, нужны.