Президент «Локомотива» – о судействе в матче против «Амкара»: «Без комментариев»

Сразу же судейство,играть надо и будет пофиг на судейство
Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) и отказался дать комментарий относительно судейства в данной встрече.
Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин раскритиковал работу арбитров.
– Мы очень разочарованы результатом, «Амкар», к сожалению для нас, оборонялся лучше, чем мы атаковали. Пермяки бегали быстрее нас, они двигались больше.
– Судейство?
– Судейство – без комментариев.