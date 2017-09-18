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    Президент «Локомотива» – о судействе в матче против «Амкара»: «Без комментариев»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) и отказался дать комментарий относительно судейства в данной встрече.

    Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин раскритиковал работу арбитров.

    – Мы очень разочарованы результатом, «Амкар», к сожалению для нас, оборонялся лучше, чем мы атаковали. Пермяки бегали быстрее нас, они двигались больше.

    – Судейство?

    – Судейство – без комментариев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2017 22:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +33709

      zra78 19 сентября 2017, 08:30

      Сразу же судейство,играть надо и будет пофиг на судейство

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 18 сентября 2017, 23:48

      Блин Бомбардир о чём статья?– Судейство?

      – Судейство – без комментариев. И что у президент больше не чего не сказал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 сентября 2017, 22:56

      Эдер «Хочу выйти на поле в матче с «Амкаром» и забить»
      Амкар непростая команда, может преподнести сюрприз...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 22:35

      "«Амкар», к сожалению для нас, оборонялся лучше, чем мы атаковали..." - вот самая суть!!!...)) А все остальные претензии не к судьям, а к игрокам!!.. Амкар в 10 матчах забил 3 раза, а тут в гостях забил на 1ой минуте и 90 мин оборонялся...

      2
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      Рейтинг: +309

      MrSmit 18 сентября 2017, 22:22

      Админы, питерские школьники.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 18 сентября 2017, 22:21

      какая такая тосно?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 18 сентября 2017, 22:16

      автор, проспись...

      1
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      Рейтинг: +70

      2cool 18 сентября 2017, 22:14

      Поправьте заголовок. Не Тосно, а Амкар)

      0
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