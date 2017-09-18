Президент «Локомотива» – о судействе в матче против «Амкара»: «Без комментариев»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) и отказался дать комментарий относительно судейства в данной встрече.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин раскритиковал работу арбитров.

– Мы очень разочарованы результатом, «Амкар», к сожалению для нас, оборонялся лучше, чем мы атаковали. Пермяки бегали быстрее нас, они двигались больше.

– Судейство?

– Судейство – без комментариев.