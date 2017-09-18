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    Семин: «Судья начудил. На Эдере фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 10-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу арбитров.

    После данного поражения московский клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Судья сегодня начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке – как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?» – сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2017 22:00
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 19 сентября 2017, 20:07

      Юрий Палыч, а может уже начнем играть так, что даже два не назначенных пенальти не будут влиять на результат Локо. Забивайте 3-4 гола и играйте в обороне на ноль и будет всем фанам счастье. Вперед Локо!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 19 сентября 2017, 10:34

      палыч всегда был нытиком

      0
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      Рейтинг: +16

      DUHSANBE 19 сентября 2017, 08:49

      150% не пенальти!!!

      0
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      Рейтинг: +16

      DUHSANBE 19 сентября 2017, 08:48

      100% не пенальти!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 19 сентября 2017, 06:53

      Палыч,смени пластинку! Не идёт тебе нытьё!

      0
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 19 сентября 2017, 06:07

      Да что уже оправдываться, надо готовиться к следущей игре....

      0
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 19 сентября 2017, 04:02

      Так и хочется напомнить дядюшке Сему притчу о плохом танцоре...

      2
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      Рейтинг: +133

      Джон Ленин 19 сентября 2017, 01:01

      146%

      5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2017, 00:47

      Локо в следующем туре может к Зениту приблизится
      ну если Краснодар удачно сыграет

      0
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 19 сентября 2017, 00:37

      Вполне возможно

      0
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