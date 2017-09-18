Семин: «Судья начудил. На Эдере фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 10-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу арбитров.

После данного поражения московский клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Судья сегодня начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке – как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?» – сказал Семин.