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    Источник: «Спартак» заблокировал переход Таски в «Трабзонспор»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски минувшим летним трансферным окном был близок к переходу в «Трабзонспор». По информации источника, 30-летний игрок хотел перейти в турецкий клуб, однако красно-белые заблокировали трансфер.

    «Тем не менее турки были очень настойчивы и провели ряд переговоров с представителями московского клуба. В определенный момент Таски был очень близок к уходу, но руководство «Спартака» заблокировало сделку», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов был приобрести футболиста за 1,7 миллиона евро.

    Источник: Известия

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    18.09.2017 20:43
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 19 сентября 2017, 00:03

      Ещё бы, тогда совсем без центров остались бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 18 сентября 2017, 21:58

      Вы доверяете этому"источнику"!?))) известия одно из самых желтых СМИ,всю ерунду пишут)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 сентября 2017, 20:55

      И это правильное решение.

      4
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