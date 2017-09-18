Источник: «Спартак» заблокировал переход Таски в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Сердар Таски минувшим летним трансферным окном был близок к переходу в «Трабзонспор». По информации источника, 30-летний игрок хотел перейти в турецкий клуб, однако красно-белые заблокировали трансфер.

«Тем не менее турки были очень настойчивы и провели ряд переговоров с представителями московского клуба. В определенный момент Таски был очень близок к уходу, но руководство «Спартака» заблокировало сделку», – заявил источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов был приобрести футболиста за 1,7 миллиона евро.