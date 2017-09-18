Сакки: «Баварии» может понадобиться новый тренер»

Экс-главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки считает, что «Баварии», возможно, потребуется заменить Карло Анчелотти у руля команды.

Слухи о возможном уходе 58-летнего специалиста из мюнхенского клуба появились еще в конце прошлого сезона на волне растущих сомнений относительно способности «Баварии» конкурировать с другими клубами в Лиге чемпионов, а также сообщений о том, что Анчелотти утратил контроль за раздевалкой.

«Я смотрю все игры «Баварии» и у меня создается впечатление, что команда потеряла энтузиазм. Когда вы становитесь старше, вы лишаетесь своей страсти и желания. Такова жизнь.

Анчелотти отличный тренер, который все еще заслуживает доверия. Кто еще трижды побеждал в Лиге чемпионов? Он преуспел во всем мире, но похоже, что в «Баварии» грядут хорошие перемены.

Вы всегда можете обвинять тренера, если что-то не идет не так», – сказал Сакки.

Напомним, Анчелотти возглавил «Баварию» в июле 2016 года. По итогам прошлого сезона он привел мюнхенцев к победе в Бундеслиге.