Это’О мечтает однажды возглавить «Интер»

если этого продажного человечка, который из-за денег в клубе отказался играть за свою национальную сборную возьмут в Интер, то я окончательно разочаруюсь в одном из любимейших клубов(
Советник «Антальяспора» Джордж Гарди заявил, что нападающий «скорпионов» Самуэль Это'О хочет возглавить «Интер» после завершения карьеры игрока.
В составе миланского клуба камерунец в свое время выиграл Серию А, дважды Кубок Италии и Лигу чемпионов.
За два сезона в турецком клубе 36-летний форвард забил 39 голов.
«Он провел два сезона, играя как великий чемпион и забив сорок голов в Турции. Я не исключаю, что он продлит контракт еще на год. После этого его целью является завершение карьеры в МЛС.
Что будет потом? Он хотел бы стать тренером. Его мечта – однажды возглавить «Интер», – сказал Гарди.