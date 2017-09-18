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    Это’О мечтает однажды возглавить «Интер»

    Советник «Антальяспора» Джордж Гарди заявил, что нападающий «скорпионов» Самуэль Это'О хочет возглавить «Интер» после завершения карьеры игрока.

    В составе миланского клуба камерунец в свое время выиграл Серию А, дважды Кубок Италии и Лигу чемпионов.

    За два сезона в турецком клубе 36-летний форвард забил 39 голов.

    «Он провел два сезона, играя как великий чемпион и забив сорок голов в Турции. Я не исключаю, что он продлит контракт еще на год. После этого его целью является завершение карьеры в МЛС.

    Что будет потом? Он хотел бы стать тренером. Его мечта – однажды возглавить «Интер», – сказал Гарди.

    Источник: Football Italia

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    18.09.2017 18:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 сентября 2017, 12:07

      если этого продажного человечка, который из-за денег в клубе отказался играть за свою национальную сборную возьмут в Интер, то я окончательно разочаруюсь в одном из любимейших клубов(

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 18 сентября 2017, 23:36

      Давай в Анжи,а то здесь хаос

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 18 сентября 2017, 19:02

      Не все хорошие и великие игроки становятся великими тренерами. Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 18 сентября 2017, 18:18

      А почему не Анжи ?

      2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > ibragim_ibragimov_99 18 сентября 2017, 18:59

      Не бось начнёт карьеру тренера с Анжи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > pzdc. 18 сентября 2017, 19:50

      это уже от предложенной суммы зависит.

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