Это’О мечтает однажды возглавить «Интер»

Советник «Антальяспора» Джордж Гарди заявил, что нападающий «скорпионов» Самуэль Это'О хочет возглавить «Интер» после завершения карьеры игрока.

В составе миланского клуба камерунец в свое время выиграл Серию А, дважды Кубок Италии и Лигу чемпионов.

За два сезона в турецком клубе 36-летний форвард забил 39 голов.

«Он провел два сезона, играя как великий чемпион и забив сорок голов в Турции. Я не исключаю, что он продлит контракт еще на год. После этого его целью является завершение карьеры в МЛС.

Что будет потом? Он хотел бы стать тренером. Его мечта – однажды возглавить «Интер», – сказал Гарди.