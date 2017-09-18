Дель Пьеро видит «Интер» в тройке на финише сезона

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро оценил выступление «Интера» в текущем сезоне. Он уверен, что нерадзурри финишируют в тройке лучших.

«Интер»? Мне кажется, что сейчас он лучше, чем при Манчини два года назад. Я думаю, они закончат выше, чем в прошлом году. На мой взгляд, они будут в тройке лучших команд Италии», – заявил Дель Пьеро Sky Sport Italia.

В текущем сезоне после четырех туров «Интер» занимает в итальянской Серии А третье место. В прошлом сезоне миланцы финишировали на седьмой строчке.