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    Дель Пьеро видит «Интер» в тройке на финише сезона

    Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро оценил выступление «Интера» в текущем сезоне. Он уверен, что нерадзурри финишируют в тройке лучших.

    «Интер»? Мне кажется, что сейчас он лучше, чем при Манчини два года назад. Я думаю, они закончат выше, чем в прошлом году. На мой взгляд, они будут в тройке лучших команд Италии», – заявил Дель Пьеро Sky Sport Italia.

    В текущем сезоне после четырех туров «Интер» занимает в итальянской Серии А третье место. В прошлом сезоне миланцы финишировали на седьмой строчке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 11:42
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