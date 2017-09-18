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    Муриэль: «Севилья» составит конкуренцию «Реалу» и «Барселоне»

    Нападающий «Севильи» Луис Муриэль уверен, что его команда сможет составить достойную конкуренцию в борьбе за чемпионство «Реалу» и «Барселоне». Футболист стал автором единственного гола в матче четвертого тура испанской Примеры с «Жироной» (1:0).

    «Мы победили там, где крайне сложно играть. Нам есть чем гордиться. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

    Стать чемпионом – это настоящая мечта. Понятно, что нам придется соперничать с «Реалом» и «Барселоной», они являются традиционно фаворитами, но мы составим им конкуренцию», — сказал Муриэль.

    Напомним, что 26-летний колумбиец мог оказаться прошедшим летом в «Зените», но предпочел перейти в «Севилью».

    Источник: Football Espana

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    18.09.2017 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 10:46

      Сколько уже было таких и подобных заявлений....)) Были взлётные времена у Депортиво, Сельты, Атлетико и др., но чаще конкурентами за чемпионство остаются Реал и Барселона!!...)) Но звучит оптимистично и это обнадёживает!!...))

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