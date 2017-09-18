Муриэль: «Севилья» составит конкуренцию «Реалу» и «Барселоне»

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль уверен, что его команда сможет составить достойную конкуренцию в борьбе за чемпионство «Реалу» и «Барселоне». Футболист стал автором единственного гола в матче четвертого тура испанской Примеры с «Жироной» (1:0).

«Мы победили там, где крайне сложно играть. Нам есть чем гордиться. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

Стать чемпионом – это настоящая мечта. Понятно, что нам придется соперничать с «Реалом» и «Барселоной», они являются традиционно фаворитами, но мы составим им конкуренцию», — сказал Муриэль.

Напомним, что 26-летний колумбиец мог оказаться прошедшим летом в «Зените», но предпочел перейти в «Севилью».