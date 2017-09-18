Моуринью не смог назвать сроки восстановления Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не торопится называть точные сроки восстановления от травмы полузащитника своей команды Поля Погба.

Изначально сообщалось, что восстановление 24-летнего футболиста может затянуться на шесть недель, однако позже издание The Times написано, что Погба может выбыть на три месяца.

«На данный момент я не знаю, пропустит он 12 недель или 12 дней. Сейчас любые слухи являются ложными, так как мы не знаем, сколько времени потребуется на восстановление.

Медики из-за состояния его мышцы приняли решение подождать одну неделю, чтобы оценить степень его повреждения. И никто в клубе не говорит о 12 днях или 12 неделях», – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, изначально говорилось о том, что Погба пропустит от 4 до 6 недель, а позже – о 12 неделях.