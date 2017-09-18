Аллегри: «Нельзя сыграть первые 35 минут хорошо, а потом расслабиться»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда едва не лишилась трех очков в матче с «Сассуоло», позволив себе расслабиться после счета 2:0.

«Жаль, что при счете 2:0 мы немного утратили контроль, потеряв концентрацию. Мы не должны были пропускать этот гол, он был необязателен.

Нельзя сыграть первые 35 минут хорошо, а потом расслабиться. Нужно уметь ждать и решать судьбу матча в нужный момент. Над этим еще нужно работать, но я бы хотел поздравить своих футболистов с победой.

Дибала? Он прибавляет во всех аспектах игры от матча к матчу. Он очень молод, так что ему есть куда расти. Когда мы выходим вперед в счете, ему нужно и дальше играть максимум в два касания. Когда он делает так, то никто не может его не остановить», – приводит слова Аллегри SkySports Italia.

Матч четвертого тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Ювентус» закончился со счетом 1:3.