Рыжиков: «Поражение от «Урала» обидное, но без поражений не бывает побед»

...даа Сергей не выручил,к сожалению.
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков с оптимизмом смотрит в будущее после поражения в воскресном матче с «Уралом». Футболист не стал винить в потере очков кого-то одного, отметив, что в поражении виновата вся команда.
Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Урал» завершился с счетом 0:1.
– Поражение обидное, но без поражений не бывает побед.
– На тренировках нападающие «Рубина» забивают в таких моментах, которые были в матче с «Уралом»?
– Забивают! У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.
– Мяч Бикфалви был неберущийся?
– Все мячи берущиеся, так что будем работать.