Рыжиков: «Поражение от «Урала» обидное, но без поражений не бывает побед»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков с оптимизмом смотрит в будущее после поражения в воскресном матче с «Уралом». Футболист не стал винить в потере очков кого-то одного, отметив, что в поражении виновата вся команда.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Урал» завершился с счетом 0:1.

– Поражение обидное, но без поражений не бывает побед.

– На тренировках нападающие «Рубина» забивают в таких моментах, которые были в матче с «Уралом»?

– Забивают! У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.

– Мяч Бикфалви был неберущийся?

– Все мячи берущиеся, так что будем работать.