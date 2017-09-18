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    Рыжиков: «Поражение от «Урала» обидное, но без поражений не бывает побед»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков с оптимизмом смотрит в будущее после поражения в воскресном матче с «Уралом». Футболист не стал винить в потере очков кого-то одного, отметив, что в поражении виновата вся команда.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Урал» завершился с счетом 0:1.

    – Поражение обидное, но без поражений не бывает побед.

    – На тренировках нападающие «Рубина» забивают в таких моментах, которые были в матче с «Уралом»?

    – Забивают! У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.

    – Мяч Бикфалви был неберущийся?

    – Все мячи берущиеся, так что будем работать.

    Источник: ФК «Рубин»

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    18.09.2017 07:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 18 сентября 2017, 16:31

      ...даа Сергей не выручил,к сожалению.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 сентября 2017, 11:32

      пора тебя менять -по ходу

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 сентября 2017, 09:00

      Та еще отмазка. Для того чтобы много побеждать, нужно еще больше проигрывать.

      0
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 18 сентября 2017, 08:20

      Просто невезуха, штук пять могли закатить , а получили в свои. Все будет нормуль.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 сентября 2017, 08:06

      Вы бы сказали только,какие задачи намерены выполнять в этом сезоне, чтобы я тоже смотрел на всё с оптимизмом...
      Если весной будете делать восьмое место, то можно пока не смотреть эти убогие игры...

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