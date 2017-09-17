Серия А. Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Дженоа», в составе хозяев два гола забил 16-летний форвард Пеллегри

В поединке четвертого тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде выиграл у «Дженоа» – 3:2. Дубль в составе победителей оформил нападающий Чиро Иммобиле. У хозяев два гола на свой счет записал 16-летний форвард Пьетро Пеллегри.

После этого результата гости с десятью очками занимают четвертую позицию в турнирной таблице, тогда как команда из Генуи имеет в своем активе лишь один балл и располагается на 16-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Дженоа – Лацио – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Баштуш, 13; 1:1 – Пеллегри, 57; 1:2 – Иммобиле, 70; 2:2 – Пеллегри, 73; 2:3 – Иммобиле, 82.

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