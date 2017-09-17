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    Булатов: «Петкович – игрок не уровня «Спартака». Неужели Каррера не понимает?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов назвал причины, по которым красно-белые упустили победу в матче с «Тосно» (2:2). По мнению Булатова, в обоих пропущенных голах москвичей виноват защитник Марко Петкович.

    – Большая ротация привела к тому, что от отлаженных взаимодействий в атаке не осталось и следа. Кроме того, команда не в лучшем физическом состоянии. Ну и «фактор» Петковича сработал. Сначала в матче с ЦСКА гол привез, теперь вот с «Тосно» два…

    – Два?!

    – Первый мяч целиком на его совести, тут и комментировать нечего. В эпизоде, который предшествовал второму голу, сыграл тактически безграмотно. Вместо того, чтоб страховать Кутепова, который боролся с Дугаличем, куда-то побежал. В итоге из этой зоны и забил Заболотный.

    – Зато Каррера после матча серба похвалил.

    – Вы серьезно?! С ума сойти! Как можно хвалить защитника, который допускает грубейшие ошибки?! По-моему, уже всем очевидно, что Петкович – игрок не уровня «Спартака». Неужели Каррера этого не понимает? Он же сам из-за него страдает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2017 23:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 сентября 2017, 09:20

      он работает с тем, что есть. Ещ тоже не уровень, но других нет

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 сентября 2017, 06:55

      Кажется Карреру не сильно спрашивают.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 сентября 2017, 01:45

      уровень спартака это что такое? марибор

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 17 сентября 2017, 23:57

      В отличии от Ещенко он как раз нормально сыграл а то что выбил неудачно это просто несчастный случай другая проблема что все остальные играть перестали после счёта 2-0 вот с этим нужно что то делать.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 сентября 2017, 23:56

      Уровень СПАРТАКА? Это что (в наше время, не будем вспоминать Вагиза Хидиятуллина, если говорить о защите)? Это кто тут в Спартаке УРОВЕНЬ?

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