Булатов: «Петкович – игрок не уровня «Спартака». Неужели Каррера не понимает?»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов назвал причины, по которым красно-белые упустили победу в матче с «Тосно» (2:2). По мнению Булатова, в обоих пропущенных голах москвичей виноват защитник Марко Петкович.

– Большая ротация привела к тому, что от отлаженных взаимодействий в атаке не осталось и следа. Кроме того, команда не в лучшем физическом состоянии. Ну и «фактор» Петковича сработал. Сначала в матче с ЦСКА гол привез, теперь вот с «Тосно» два…

– Два?!

– Первый мяч целиком на его совести, тут и комментировать нечего. В эпизоде, который предшествовал второму голу, сыграл тактически безграмотно. Вместо того, чтоб страховать Кутепова, который боролся с Дугаличем, куда-то побежал. В итоге из этой зоны и забил Заболотный.

– Зато Каррера после матча серба похвалил.

– Вы серьезно?! С ума сойти! Как можно хвалить защитника, который допускает грубейшие ошибки?! По-моему, уже всем очевидно, что Петкович – игрок не уровня «Спартака». Неужели Каррера этого не понимает? Он же сам из-за него страдает.