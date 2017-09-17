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    Червиченко: «Каррера плывет»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 10-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Тосно» (2:2) выразил мнение, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера является одной из причин нестабильного выступления команды в нынешнем сезоне.

    На данный момент действующий чемпион страны занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место.

    «На мой взгляд, Каррера плывет, нет стабильности состава: все время меняются действующие лица в защите. Нет сыгранности и взаимопонимания – отсюда и грубые ошибки. Также присутствует чемпионская бравада, которая переходит в шапкозакидательство. Вальяжность при счете 2:0 наказывается – весь запас везения израсходовали в прошлом сезоне», – сказал Червиченко.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.09.2017 20:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 сентября 2017, 00:28

      Я могу понять почему тем же составом не стали играть сильнее. Но вот почему стали играть намного слабее - это уже вопрос к Мистеру.

      0
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 17 сентября 2017, 22:28

      не которые футболисты зажрались! поменять Спартак -2 в РФПЛ А СПАРТАК в фнл!

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 17 сентября 2017, 22:17

      этот толстый мудак заебал своей аналитикой

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 сентября 2017, 21:24

      это игроки плывут, не выполняя установку тренера

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 сентября 2017, 21:19

      Каррера хочет производить ротацию состава,которого на эту ротацию нет,сегодня видели какие ошибки добустили кутепов и петкович,вот и все,нужны были трансферы и качественные,другой вопрос,почему они не состоялись

      0
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Asbjorn 17 сентября 2017, 21:52

      Надо уметь работать с теми кто в наличии. Учить и воспитывать. Про оборону вообще говорить смешно. У тренера по обороне, на месте оной, дыра!

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 17 сентября 2017, 20:54

      Каррера плывет, это мы видим. Весь вопрос - куда?

      2
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      Рейтинг: +1741

      max74 > paracetamol 17 сентября 2017, 21:00

      Не-е-е-е, весь вопрос в чём и каким образом он в это попал/вляпался ?

      5
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > max74 17 сентября 2017, 21:48

      Федун, вместо конфеты, по дешевке, золотистую обертку купил.

      0
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 17 сентября 2017, 20:40

      Оптимист! Каррера тонет. Дистанцию не по себе выбрал.

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > soccerfanivan 17 сентября 2017, 21:46

      Того, кто хорошо плавает, не утопишь.

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > soccerfanivan 17 сентября 2017, 22:27

      Этот и сам тонет, и команду за собой тянет. Спартак, по определению, должен бить в тройке.

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