Червиченко: «Каррера плывет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 10-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Тосно» (2:2) выразил мнение, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера является одной из причин нестабильного выступления команды в нынешнем сезоне.

На данный момент действующий чемпион страны занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место.

«На мой взгляд, Каррера плывет, нет стабильности состава: все время меняются действующие лица в защите. Нет сыгранности и взаимопонимания – отсюда и грубые ошибки. Также присутствует чемпионская бравада, которая переходит в шапкозакидательство. Вальяжность при счете 2:0 наказывается – весь запас везения израсходовали в прошлом сезоне», – сказал Червиченко.

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы