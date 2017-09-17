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    Ловчев – о Петковиче: «Кто привез этого человека в «Спартак»?»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком» (2:2) раскритиковал игру защитника гостей Марко Петковича.

    В данной встрече 25-летний серб провел на поле всю игру и заработал желтую карточку.

    «Сегодня играл защитник, который практически прибил команду своей ошибкой во время первого гола, Петкович. Я уже несколько раз видел его в игре. У меня возникает только один вопрос: кто привез этого человека в «Спартак»?» – сказал Ловчев.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: «Советский спорт»

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    17.09.2017 19:25
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 сентября 2017, 16:56

      Ловчев - ну очень странный товарищ. Вот порвёт Ливерпуль хрюшек. И что? Тоже будем искать виноватых в поражении?

      -1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 сентября 2017, 15:54

      Сам напросился. В ногах у Федуна валялся - Ну возьмите меня в Спартак!

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 сентября 2017, 05:02

      А других защитников на рынке не было....

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > ДСА 18 сентября 2017, 11:24

      Почему не было? Хотели ведь Гарая , но видимо бабло зажали.Под ЛЧ он бы им ох как пригодился.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 сентября 2017, 22:23

      В трансферное окно надо было пол команды закупать, вместо комбарово-ещенковых, а Федун, видимо, не готов башлять как "Газпром". И, кстати, что там академия спартаковская, где смена?!

      1
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 21:30

      Петкович привез первый, а Кутепов - второй. Продавил эту глисту Заболотный почище ганца из чампионшипа в сборной.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 сентября 2017, 21:10

      А кто привез Ещенко, кто Комбарова!!?? Кого Каррере ставить в состав? Поставил Ещенко, этот ублюдок привозит каждый матч, ставит Петковича он тоже привозит, Комбаров такой же!!! Кого ставить, трансферное окно просрали!

      6
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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ > Сильвербой 18 сентября 2017, 00:23

      Для дегенератов вроде тебя, Комбаров не защитник и никогда им не был.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 17 сентября 2017, 20:21

      В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
      А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры!
      Каррера не умеет готовить команду к сезону!
      Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
      Перестановка, сделанная Парфёновым, сработала на все сто процентов!
      Петкович допустил грубейшую ошибку возле собственных ворот, буквально подарив мяч на ровном месте Заболотному.
      В итоге, мяч от ноги Антона удачно отскочил к Маркову, и тот хладнокровно переиграл в ближнем бою Реброва – 1:2.
      Футболисты «Тосно» возродили-таки интригу, играя вдесятером!
      Они были ВОЗНАГРАЖДЕНЫ за своё старание и желание победить!
      Поймав кураж, хозяева ринулись добывать ничью, а для этого надо ЗАБИВАТЬ.
      А вот спартаковцы выглядели слегка обескураженными после пропущенного гола.
      Они явно не ожидали такой дерзости со стороны соперника и потеряли концентрацию в концовке матча.
      В одной из своих атак коллектив из Ленинградской области заработал многообещающий штрафной.
      К мячу подошёл Чернов и хлёстко выстрелил, но мяч просвистел над перекладиной и прозвучал ЗВОНОЧКОМ для Спартака.
      А спустя всего пару минут команда Дмитрия Парфёнова совершила настоящее футбольное чудо и сравняла счёт!
      После длинного заброса из глубины поля, один из игроков «Тосно» выиграл борьбу в воздухе у соперника и выполнил отличную скидку головой на Заболотного.
      Антон, удачно открылся, подхватил мяч, выскочил на рандеву с Ребровым и не оставил никаких шансов вратарю Спартака – 2:2. Фантастика!
      Невероятный камбэк совершил дебютант Премьер-лиги!
      В компенсированное время игроки «Спартака» были морально подавлены и доигрывали матч.
      «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Марибор», «Тосно» – вот список тех, кому в этом сезоне красно-белые отдавали победы на последних минутах.
      Практически каждый второй матч завершается одинаково.
      «Спартак» третью свою игру уже ведёт со счётом 2:0 и не может выиграть.
      Безобразно играет вся оборона Спартака.
      Каррера поплыл и не знает что делать.
      Нет взаимопонимания в защите.
      Безсистемная ротация состава.
      Замены Карреры не усиливают игру, а ведут к провалу концовки матчей.
      Зачем он заменил Таски?
      А в других матчах, не пойми какие замены, а усиления нет и Спартак проваливает концовки.
      Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!

      6
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Popularov 17 сентября 2017, 20:33

      Откуда же такие клаводрочеры берутся? Или тебя болелы Спартака отпидарасили?

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Popularov 17 сентября 2017, 20:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гол Тосно из офсайда не забыл упомянуть? после удаления судья в спорных моментах свистел в пользу Тосно.....

      -4
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      Рейтинг: +1741

      max74 > Andrew01 17 сентября 2017, 21:14

      Ну, да опять судья ! Это уже классика жанра.
      PS Кто всрался ? Невестка !

      10
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      Рейтинг: +1741

      max74 > lordmrv 17 сентября 2017, 21:18

      Он набирает на клаве с такой скоростью, с какой Тина Канделаки языком произносить не успевает, так что завидуй молча

      8
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > max74 18 сентября 2017, 22:27

      Дык я рукоблуду-профессионалу и не завидую, пусть удрочется

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 сентября 2017, 20:04

      Петкович засветился в этом матче! В других матчах был Ещенко, и другие.. дело то не в том кто кого привез!!! А в том, что произошло с командой, и куда делась их мотивация играть на высоком уровне как в прошлом сезоне!!! Я вообще не вижу команды как таковой сейчас! Отдельно русские, отдельно балканцы, отдельно бразильцы.. жалко в этом всем Карерру. Он такой ебалы точно не заслуживает!

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Д Альбертини 17 сентября 2017, 20:14

      так же и комбарова хаят уже пару лет,а он в основе :D

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      Рейтинг: +1741

      max74 > SLAVAKPCC 17 сентября 2017, 21:15

      Отец Комбарий велик ! Да святится имя яго

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > max74 17 сентября 2017, 22:53

      ага уже тлеет

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 сентября 2017, 19:50

      А что? Хотелось бы знать этого урода. Лучше бы это бы был Червеченко, но скорее всего тупой Родионов.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 сентября 2017, 19:30

      Как кто, селикционеры!

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