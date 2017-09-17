Ловчев – о Петковиче: «Кто привез этого человека в «Спартак»?»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком» (2:2) раскритиковал игру защитника гостей Марко Петковича.

В данной встрече 25-летний серб провел на поле всю игру и заработал желтую карточку.

«Сегодня играл защитник, который практически прибил команду своей ошибкой во время первого гола, Петкович. Я уже несколько раз видел его в игре. У меня возникает только один вопрос: кто привез этого человека в «Спартак»?» – сказал Ловчев.

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы