Червиченко: «За Романцева и Федотова игроки «Спартака» умирали, за Карреру – нет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ между московским клубом и «Тосно» (2:2).

Отметим, что действующий чемпион России в большинстве упустил победу над дебютантом турнира, ведя по ходу встречи в два мяча.

– «Спартак» упускает победу на последних минутах во втором подряд матче. Можно ли это считать тенденцией?

– Я думаю, что это можно назвать сохранением равновесия в природе: в том году дико везло, и везение довело до чемпионства, а в этом сезоне не везет. Но, откровенно говоря, пенять только на невезение тут не стоит. Потому что оба гола стали следствием грубой ошибки в обороне. В принципе «Спартак» мог со штрафного и третий мяч получить, но мог и третий забить. Думаю, что команда просто находится в разобранном состоянии и точно не готова для борьбы на три фронта: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок России. Чтобы выступать на хорошем уровне во всех трех турнирах, команда не подготовлена ни физически, ни морально.

– Почему, на ваш взгляд, так вышло?

– Думаю, нет какого-то сплоченного коллектива внутри руководства, между руководством и тренером. Потом, насколько я знаю, отношение игроков к тренеру, вроде бы, нормальное, но не такое, когда игроки убиваются за него на поле. Мне тоже симпатичен этот тренер. Но за Романцева, за Федотова ребята умирали на поле – здесь такого нет.

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы