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    Червиченко: «За Романцева и Федотова игроки «Спартака» умирали, за Карреру – нет»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ между московским клубом и «Тосно» (2:2).

    Отметим, что действующий чемпион России в большинстве упустил победу над дебютантом турнира, ведя по ходу встречи в два мяча.

    – «Спартак» упускает победу на последних минутах во втором подряд матче. Можно ли это считать тенденцией?

    – Я думаю, что это можно назвать сохранением равновесия в природе: в том году дико везло, и везение довело до чемпионства, а в этом сезоне не везет. Но, откровенно говоря, пенять только на невезение тут не стоит. Потому что оба гола стали следствием грубой ошибки в обороне. В принципе «Спартак» мог со штрафного и третий мяч получить, но мог и третий забить. Думаю, что команда просто находится в разобранном состоянии и точно не готова для борьбы на три фронта: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок России. Чтобы выступать на хорошем уровне во всех трех турнирах, команда не подготовлена ни физически, ни морально.

    – Почему, на ваш взгляд, так вышло?

    – Думаю, нет какого-то сплоченного коллектива внутри руководства, между руководством и тренером. Потом, насколько я знаю, отношение игроков к тренеру, вроде бы, нормальное, но не такое, когда игроки убиваются за него на поле. Мне тоже симпатичен этот тренер. Но за Романцева, за Федотова ребята умирали на поле – здесь такого нет.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: Rusfootball.info

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    17.09.2017 16:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 18 сентября 2017, 11:59

      Умирали чтоб оправдать доверие оказанное им тренером.Теперь их покупают клубы и они считают что никому не чего не должны.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 18 сентября 2017, 00:37

      Да сейчас ни за одного тренера никто не умирает. Времена другие. Разве что в младших лигах. И то, не всегда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Kolesnicov1aleksandr 17 сентября 2017, 21:01

      Время было другое!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 сентября 2017, 19:30

      в лч хоть бейтесь... в европу ведь сколько времени хотели...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 17 сентября 2017, 18:33

      Друзья, по поводу умирали на поле это другое поколение там всё было по другому. Игроков как и любой трудовой коллектив необходимо воспитывать.

      7
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 17 сентября 2017, 18:30

      Ваш спартак говно не позорьте Россию

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 сентября 2017, 18:19

      Лядь. Весь день испортили. Чтоб они дристали всю ночь как я переживаю.

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 сентября 2017, 18:15

      Нужно сказать Федуну большое спасибо и пусть продаст клуб либо болельщикам на акции либо Авелю и прогресс не заставит себя ждать.

      Это в нефтянке все просто. Подоил корову и получил результат. А тут думающий президент быть должен, не уставший, жаждущий победы и уважения. А Федун это прошлое. А с прошлым нужно расставаться.

      Ну это я размечтался

      5
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      Рейтинг: +1310

      Taps 17 сентября 2017, 18:13

      Федун - всему голова !
      Человечище ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 17 сентября 2017, 17:59

      Настали другие времена, однако...

      6
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