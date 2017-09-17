Промес – о ничьей с «Тосно»: «В четвертый раз в сезоне «Спартак» упускает победу. Это необъяснимо»

Придётся вам сходить в Третьяковку и внимательно посмотреть на одну известную картину Фёдора Решетникова (1952г.)Если это не поможет, тогда "Пиши пропало".
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ, в котором московский клуб упустил победу над «Тосно» (2:2).
На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице восьмое место.
– Мы забили хороший гол, пытались забить второй, сделали это. Не было никаких проблем. И вдруг соперник сделал счет 1:2. В четвертый раз в сезоне мы упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно. Я очень разочарован.
– Почему вы упустили победу?
– Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.
– Что сказал Каррера?
– Каррера был очень зол.
– Есть ли у команды проблемы с физической готовностью?
– Мы себя чувствуем хорошо. Дело не в физической подготовке.
«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы