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    Промес – о ничьей с «Тосно»: «В четвертый раз в сезоне «Спартак» упускает победу. Это необъяснимо»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ, в котором московский клуб упустил победу над «Тосно» (2:2).

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице восьмое место.

    – Мы забили хороший гол, пытались забить второй, сделали это. Не было никаких проблем. И вдруг соперник сделал счет 1:2. В четвертый раз в сезоне мы упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно. Я очень разочарован.

    – Почему вы упустили победу?

    – Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.

    – Что сказал Каррера?

    – Каррера был очень зол.

    – Есть ли у команды проблемы с физической готовностью?

    – Мы себя чувствуем хорошо. Дело не в физической подготовке.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2017 16:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 сентября 2017, 04:16

      Придётся вам сходить в Третьяковку и внимательно посмотреть на одну известную картину Фёдора Решетникова (1952г.)Если это не поможет, тогда "Пиши пропало".

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 сентября 2017, 22:07

      Последние 20 минут когда тебе давали мяч ты сбивал темп атаки, хотя Масимо выпустил Попова в атаку . Атаковали вы в развалочку , так что тебе не ясно в вашем поражении .Сегодня вы прям пода....и

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 сентября 2017, 19:30

      Щас с такой игрой еще и он потухнет и все.. и тогда будет полный пздц..

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 сентября 2017, 19:27

      на рен тв иди....там необъяснимое любят

      1
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      Рейтинг: +8021

      nik55 17 сентября 2017, 18:27

      лень---главная ваша проблема

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2017, 18:25

      Какой 4? 6! Не нужно забывать матч с коняхами и локо...

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 17 сентября 2017, 18:00

      Это как раз объяснимо,только напряги мозг(только не спиной)..:)))

      8
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 сентября 2017, 17:41

      Да и Промес уже не тот. Ковыряется в носу не более. Жаль, что место у нас гиблое. Приезжают хорошие игроки, уезжают выжатые и потерянные. Вот это необъяснимо.

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 сентября 2017, 17:34

      Не 4,а уже 5,забыл ещё Марибор упомянуть.

      2
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