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    Каррера – о ничьей с «Тосно»: «Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2) назвал действия московского клуба в этой игре недопустимыми.

    Отметим, что действующий чемпион России в большинстве упустил победу над дебютантом турнира, ведя по ходу встречи в два мяча.

    – Такая ничья – это позор?

    – Это большое расстройство.

    – После игры с «Марибором» вы говорили, что объяснение таких результатов надо спрашивать у игроков. Сегодня тоже нужно спросить у них?

    – Я сказал, что надо спросить у игроков, почему возникают такие ситуации в концовках матчей. Здесь не играет роли «физика». Мне сложно понять, почему такое происходит после хорошей игры, в которой мы не рисковали. Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве и упустить победу – недопустимо. Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2017 15:42
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 сентября 2017, 15:23

      Масимо, надо успокоиться понять в чем дело и начать работать над ошибками. Верим в тебя! Впереди два матча где нет месту даже ничьим. Играйте до конца а не до 70 минуты. Ждем побед! Удачи!

      0
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 17 сентября 2017, 19:15

      Жаль Карреру...но игра есть... значит все наладится...

      0
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 17 сентября 2017, 18:46

      массимо
      брать ответственность.
      может быть, некоторые хотят, чтобы вытащить тебя из Спартака.
      вы должны серьезно относиться к молодым.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 сентября 2017, 18:41

      это не просто стыдно, это уже просто слов нет.

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 сентября 2017, 17:53

      старый, добрый Спартак вернулся!)

      7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 сентября 2017, 17:50

      А чего стыдиться??? Спартак у Тосно ещё ни разу не выигрывал )

      4
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 сентября 2017, 17:43

      Это не стыдно,это просто полная жопа.

      3
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 17 сентября 2017, 17:30

      О каком позоре он говорит?!!! Да Спартак еле ноги унёс, благодаря самому отвратительному судейству с начала чемпионата. Два не назначенных пенальти, красная карточка вместо заслуженной жёлтой, свистки только в одну сторону. Заметьте, финальный свисток был дан на минуту раньше, чем окончилась добавленное время. Уж кому позор, так это судье и тем, кто его покупал. А в целом, лишнее подтверждение, что Спартак – гнилая команда!

      -3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > edw7777 17 сентября 2017, 18:24

      Рот свой закрой дебил недициплинованный. Сами разберёмся. Ты свой клуб дебиль. И смотри, ничего в этой жизни не перепутай.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > edw7777 17 сентября 2017, 21:22

      Не забудь упоминать что Питеру в очередной раз помогли судьи), 2й гол был забит из офсайда!

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 17 сентября 2017, 17:28

      Тренер непричем. Виноваты только игроки. Я очень расстроен.

      1
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      Рейтинг: +30

      Ara 47 17 сентября 2017, 17:12

      Позор Ливер просто сметет с лица земли вас Заболотный убил вас а Ливер просто вас апустит на самое дно

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Ara 47 17 сентября 2017, 17:30

      У Ливера сейчас тоже менструальные дни...

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