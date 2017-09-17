Каррера – о ничьей с «Тосно»: «Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2) назвал действия московского клуба в этой игре недопустимыми.

Отметим, что действующий чемпион России в большинстве упустил победу над дебютантом турнира, ведя по ходу встречи в два мяча.

– Такая ничья – это позор?

– Это большое расстройство.

– После игры с «Марибором» вы говорили, что объяснение таких результатов надо спрашивать у игроков. Сегодня тоже нужно спросить у них?

– Я сказал, что надо спросить у игроков, почему возникают такие ситуации в концовках матчей. Здесь не играет роли «физика». Мне сложно понять, почему такое происходит после хорошей игры, в которой мы не рисковали. Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве и упустить победу – недопустимо. Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем.

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы