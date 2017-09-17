Каррера – о ничьей с «Тосно»: «Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем»

Масимо, надо успокоиться понять в чем дело и начать работать над ошибками. Верим в тебя! Впереди два матча где нет месту даже ничьим. Играйте до конца а не до 70 минуты. Ждем побед! Удачи!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2) назвал действия московского клуба в этой игре недопустимыми.
Отметим, что действующий чемпион России в большинстве упустил победу над дебютантом турнира, ведя по ходу встречи в два мяча.
– Такая ничья – это позор?
– Это большое расстройство.
– После игры с «Марибором» вы говорили, что объяснение таких результатов надо спрашивать у игроков. Сегодня тоже нужно спросить у них?
– Я сказал, что надо спросить у игроков, почему возникают такие ситуации в концовках матчей. Здесь не играет роли «физика». Мне сложно понять, почему такое происходит после хорошей игры, в которой мы не рисковали. Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве и упустить победу – недопустимо. Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем.
«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы