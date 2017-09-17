Гамула: «Сначала мне «Зенит» нравился. А сейчас «Краснодар» – это просто чудо, а не комбинации»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула по уровню игры выделил в чемпионате России «Краснодар». Как отметил специалист, «быки» на данный момент демонстрируют наиболее яркие атакующие комбинации.

«Кто сегодня в России – чемпион по игре? Сначала мне «Зенит» нравился. Потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на «Краснодар» – это просто чудо, а не комбинации. Какие пасы вразрез, в одно касание! А Смолов какой красавец! Вот что мне отвечать – кто лучший?» – заявил специалист.

«Краснодар» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.