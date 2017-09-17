Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гамула: «Сначала мне «Зенит» нравился. А сейчас «Краснодар» – это просто чудо, а не комбинации»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула по уровню игры выделил в чемпионате России «Краснодар». Как отметил специалист, «быки» на данный момент демонстрируют наиболее яркие атакующие комбинации.

    «Кто сегодня в России – чемпион по игре? Сначала мне «Зенит» нравился. Потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на «Краснодар» – это просто чудо, а не комбинации. Какие пасы вразрез, в одно касание! А Смолов какой красавец! Вот что мне отвечать – кто лучший?» – заявил специалист.

    «Краснодар» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2017 06:47
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 14:08

      Достойный клуб Краснодар!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 сентября 2017, 15:49

      НЕ ЗАХВАЛИВАЙ! ПОКА НЕТ ЗА ЧТО ХВАЛИТЬ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 17 сентября 2017, 15:37

      ахах,обыграли ссаный анжи и он делает вывод?смолов как дзюба стал,получает передачки чтобы в пустые забивать,не,есть люди которые и не забивают даже так,просто,они слили спартаку,а с другими сильными соперниками не играли,не назову рубин сильным просто,глупо нахваливать тех,кто ещё так себе)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 сентября 2017, 12:21

      ага только одни на страну пашут,а другие как чмошники слили еврокубки-вот и вся разница.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 17 сентября 2017, 10:11

      А где Игнатьев где сулейманов? Все не нужны воспитанники?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Масоха 17 сентября 2017, 08:44

      Краснодар уже не первый год показывает футбол хорошего качества. Им бы немного удачи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +213

      Масоха > altair2004 17 сентября 2017, 16:58

      Согласен.Футбольной эстетики у зенита гораздо меньше.За счет бабла выезжают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      psheva84 > altair2004 18 сентября 2017, 10:09

      Милый мой, ну сколько уже можно этих разговоров про газ!!! Ну сколько ты в месяц платишь за газ? Куда меньше, чем за электроэнергию и тот же бензин, если у тебя конечно есть автомобиль!!! Хватит уже считать чужие деньги!!! Зенит, это уже и так самодостаточное коммерческое предприятие, которое само себя окупает от продажи игроков, атрибутики и билетов на матчи. Изучай экономику!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 сентября 2017, 07:24

      Ну если быки Зенит "накроют" с таким же счетом, то тогда можно говорить о "просто чудо"! Но говорить об этом после игры с Анжи, где не защита, а "проходной двор"-это по меньшей мере смешно! Хотя Гамула и есть "юморист"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6912

      sochi-2013 17 сентября 2017, 07:11

      Может зря мы на Шалимова наезжали, а ему просто исполнителей не хватало? Буду доволен, если это так.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > sochi-2013 17 сентября 2017, 09:24

      Продолжим вчерашнюю тему. ) Не зря наезжали. Игрочишко-тренеришко. Команда так не благодаря ему играет. Может вопреки даже. С другим тренером может быть уже 27 очков набрали. Вандерсон в "девятку" лупит не потому, что тренер Шалимов, а потому что техника позволяет. А с "Црвеной звездой" гостевую игру провалили тактически.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6912

      sochi-2013 > Супермачо 17 сентября 2017, 09:48

      10 минут писал- удалилось ) Коротко, Надеюсь, что Шалимов учится. С ЦЗ, особенно по первой игре(минимальная победа с пропущенными голами), похоже на слив, ради ЛЧ на следующий год. Мне так показалось))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > sochi-2013 17 сентября 2017, 10:41

      Не хочется верить, что кто-то из наших клубов сливает ЛЕ. В Шалимова-тренера не верю. Как и ни в кого из 14, подписавших знаменитое письмо против Садырина. Помню интервью Садырина, в котором он сказал: "Предатели никогда ничего не выигрывали". За точность цитаты не ручаюсь, но никто из подписавших письмо действительно в роли главного клубного тренера побед в чемпионате не одержал. Карпин в 2009 упускал из рук золото при необъяснимых пенках вратаря. Впору задумываться было о проклятии. Садырин ни при чём, он сформулировал закон, по которому жизнь всё на свои места расставляет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6912

      sochi-2013 > Супермачо 17 сентября 2017, 12:30

      Галицкий последнее время непонятно затаился- что-то задумал. Хотя мог бы в группе пацанов своих обкатать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6912

      sochi-2013 > altair2004 17 сентября 2017, 12:46

      Садырин не уловил момента. Пацаны уже "понюхали" больших денег и считали, что "поймали бога за бороду", а тут тренер, заставляет работать и "фамилию не спрашивает", и о патриотизме уже начали говорить, как о чем-то постыдном.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11