Бутенко: «Арбитр принял верное решение, не засчитав гол Фернандеса в ворота «Ростова»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал эпизод в матче 10-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом». В середине второго тайма голкипер гостей Илья Абаев остановил мяч на линии ворот после удара Марио Фернандеса. Судейская бригада не засчитала гол, несмотря на претензии армейцев.

«На фотографии, где голкипер находится за линией ворот и лежа придерживает мяч рукой, я делаю вывод, что мяч линию не пересек. Но это по фотографии. Думаю, если перенести камеру на линию ворот, то еще больше будет объективности в том, что арбитр принял верное решение», – сказал Бутенко.

ЦСКА с 19-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице.