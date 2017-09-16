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    Бутенко: «Арбитр принял верное решение, не засчитав гол Фернандеса в ворота «Ростова»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал эпизод в матче 10-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом». В середине второго тайма голкипер гостей Илья Абаев остановил мяч на линии ворот после удара Марио Фернандеса. Судейская бригада не засчитала гол, несмотря на претензии армейцев.

    «На фотографии, где голкипер находится за линией ворот и лежа придерживает мяч рукой, я делаю вывод, что мяч линию не пересек. Но это по фотографии. Думаю, если перенести камеру на линию ворот, то еще больше будет объективности в том, что арбитр принял верное решение», – сказал Бутенко.

    ЦСКА с 19-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 21:09
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +54627

      MaxRnD 18 сентября 2017, 13:24

      Не вижу смысла ломать копья, в чью бы сторону не было бы принято решение, оно бы никак не повлияло на исход игры.
      PS Из пустого в порожнее ..

      4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 сентября 2017, 12:29

      Какая разница - 2:0 или 3:0..

      2
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      Рейтинг: +147

      Sylpheed 18 сентября 2017, 12:01

      Мяч полностью пересек линию ворот
      Полностью, КАРЛ!!!

      1
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 18 сентября 2017, 04:53

      Мы вот тут спорим, а судье надо в десяти метров разглядеть там гол - с его угла обзора мяч на линии. Боковой вообще закрыт игроками был в тот момент. Так что хватит спорить - надо вводить систему взятия и не гадать...

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Pangolin 18 сентября 2017, 16:48

      Взял телефон и прямой эфир включи себе за ранее матч тв, когда повторы показывают и глянь на это со стороны и ничего толком тратить не нужно н систему видео повторов

      0
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      Рейтинг: +213

      Pangolin > EcioAuditore 18 сентября 2017, 19:01

      Судье тоже во время матча так делать? Однако...На повторах да - гол на 90% был, но на поле судья мог и не увидеть...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 сентября 2017, 18:44

      Тут надо к правилам обращаться. Если там прописано, что мяч должен ПОЛНОСТЬЮ линию пересечь, тогда да, гола нет. Черт с ним. С Ахматом полностью мяч пересек 100%. Вот это больше нас тревожит.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 сентября 2017, 14:11

      а на стадионе телевизора нет что ли? Запросили повтор и увидели(как мы)..

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 17 сентября 2017, 11:57

      Бутенко - БЕССОВЕСТНЫЙ и ПРОДАЖНЫЙ !!!! На повторе ЧЁТКО ВИДНО, что мяч ПОЛНОСТЬЮ... ещё раз говорю - ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию вратарской!!!!!! А судья, то ли СЛЕПОЙ, то ли СВОЁ ПОЛУЧИЛ и глаза закрыл!!!! Когда же за подобное мочить будут??? Помню в семидесятых БИЛИ, много БИЛИ и сильно БИЛИ, как судей подлых, так и своих игроков, что косячили!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 сентября 2017, 08:54

      Еще раз посмотрел видео не засчитанного гола. Сбоку видно, что ТОЧКА соприкосновения мяча с полем находится в воротах. Т.е. мяч не касается линии, но если бы стояла система взятия ворот, то она бы показала, что гола не было, т.к. проекция мяча на поле это круг больший, чем точка соприкосновения. И пока не введут, хотя бы, решение по видео повторам, мы, болельщики, будем "поливать грязью" друг друга, доказывая свою правоту!

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Serjoga 17 сентября 2017, 11:58

      Мяч ПОЛНОСТЬЮ пересёк!!!!!! Какое черчение, высшая математика, эпюры???!!! ВЫ ЧТО????

      3
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      Рейтинг: +943

      Riot Zero > Правдоруб100 17 сентября 2017, 15:09

      Правила почитай, заладил своим полностью пересёк.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Правдоруб100 17 сентября 2017, 15:12

      А ты под мяч загляни-он там на 10 см за линией ворот! И посмотри как фиксирует гол система взятия ворот-СВЕРХУ! Хотя что тебе объяснять, если не доходит с одного раза!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 сентября 2017, 07:15

      Вот зачем поднимать этот вопрос, если ни Гончаренко, ни Кучук к этому моменту претензий не имеют? И в очередной раз встает вопрос о видео судьях! Даже судья за воротами ничего в динамике не увидит (просто лишняя трата денег на его зарплату), да еще он стоит на той же стороне, что и боковой судья, так что через 2 штанги он и уход мяча не увидит! Кто ему это место определил? Да, система взятия ворот, может быть и дорого, но видео судьи,секунд за 30 посмотрев повторы могут принять правильное решение! Ну нет желания у Будогосского вводить новшества!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 сентября 2017, 06:52

      После пожара хрен нанос.....очень жаль потеряли очки в игре с конями...

      -2
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