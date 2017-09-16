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    РФПЛ. ЦСКА добыл победу над «Ростовом»

    ЦСКА добился домашней победы над «Ростовом» в матче 10-го тура РФПЛ.

    Счет на 31-й минуте открыл защитник армейцев Василий Березуцкий, а на 68-й минуте нападающий Витиньо удвоил преимущество красно-синих.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – В. Березуцкий, 31; 2:0 – Витиньо, 68.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 73), Головин, Витиньо (Чалов, 71), Жамалетдинов (Кучаев, 86).

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Устинов, Игнасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов (Думбия, 62), Юсупов, Могилевец (Гацкан, 46), Дядюн (Бухаров, 51).

    Предупреждения: Головин, 56 – Юсупов, 39; Гацкан, 56.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 18:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 20 сентября 2017, 17:09

      А в Португалии тоже по-моему не всё чисто всю игру простояли спустив трусы и откуривая потом откуда не возьмись какой-то левый пеналь потом тупой отскок и вот нате вам сенсация ЦСКА выиграл у БЕНФИКИ в Португалии сам наверное не понял как это произошло

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      Рейтинг: +139

      богатяновский 20 сентября 2017, 16:58

      Да вы что слепые все игра договорняк чистой вода в РОСТОВЕ это хорошо умеют ЦСКА мёртвый а очки нужны как воздух ЛОКОМОТИВ и КРАСНОДАР прут как танки ЗЕНИТ вне конкуренции поэтому посмотрел ЦСКА на РОСТОВ в игре с ЗЕНИТОМ и дал денежку и РОСТОВ раздвинул булки и получил удовольствие в виде компенсации а Зенит платить не захотел думал сам справится и не прокатило несмотря на дороговизну состава

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 сентября 2017, 09:08

      Да

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 20:32

      И хорошо что не потратились на трансферы. А то неизвестно на кого бы потратились..Команда играет,в т.ч. благодаря сыгранности. Ну и тренер конечно молоток!!

      0
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 16 сентября 2017, 19:19

      С заслуженной победой!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 сентября 2017, 19:13

      Нет слов выразить изумление игрой Ростова, не оказать просто никакого сопротивления ЦСКА в принципе и слить матч, врядли матч с ЦСКА это договорняк... А вот с Зенитом лечь костьми и играть с одержимостью граничащей с сумашествием которая видимо подогревалась солидными обещанными премиальными за ничью или победу

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      Рейтинг: +365

      Бардюр > Zubo 16 сентября 2017, 19:39

      Одно слово, выражающее игру Ростова в последних двух играх - говно.

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      Рейтинг: +1741

      max74 > Zubo 16 сентября 2017, 20:03

      Значит надо было утаскивать Мевлю после игры с ЦСКА и тогда не пришлось бы вам так горько плакать, а так .... ну кто ж виноват вашей чудовищной жадности.

      PS Не надо на зеркало пенять коли рожа крива...

      8
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      Рейтинг: +1741

      max74 > Бардюр 16 сентября 2017, 20:05

      Гавно - это когда сборная аргентины не может выиграть у разобранного на запчасти Ростова и фээнэльного динамо

      8
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      Рейтинг: +1741

      max74 > Zubo 16 сентября 2017, 20:09

      Возникает аналогия с консьержем Людвигом Аристарховичем: "А кто это сде-е-е-л-а-а-а-а-л ?"

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 сентября 2017, 18:38

      Всех с победой! И играли хорошо, и реализовали половину голевых моментов, что радует. Очень грамотно весь матч отыграл Тимур Жамалетдинов, отдавая острые передачи. Ну, а его пас в конце встречи на Головина был просто голевым, жаль, что Абаев сумел удар Головина отразить. Пересёк ли линию ворот мяч после удара Фернандеса? На одно мгновение – возможно! Если судить по одному из всех повторов и только с одного ракурса. Но обвинять судей в ошибке язык не поворачивается, отсудили матч грамотно и честно. Никому не подсуживали.
      «Ростов» при Кучуке не развалился, он собрал команду из того, что осталось. Мало остроты впереди, ибо команду покинули Азмун, Полоз и Ерохин. Дядюн и Ионов никогда звёзд с неба не хватали, Бухаров сегодня почти за весь второй тайм проявить себя также никак не сумел. В обороне у ростовчан тоже появились дыры после ухода Мевля. Байрамяна надо было выпускать для активизации атакующих действий. Очень техничный и юркий футболист, с ним защите ЦСКА было бы куда сложнее обороняться, чем с Мусой Думбия, у которого скорость, но техника не на высоте.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 сентября 2017, 18:29

      Бухарик и Дядюн мёртвые.С уходом Мевли развалилась защита.В средней линии не хватает Нобоа. Короче,сидим как всегда в середине(или чуть ниже).Бердыев забрал игроков ,которые ушли к нему,а Зенит перекупил лучших.За наши (Газпромовские) деньги нас и тра..нули. Ростов голосует за Путина,и за его назначенца( с зарплатой 5 МЛН в ДЕНЬ) Миллера.

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 16 сентября 2017, 18:27

      Очень порадовало в концовке взаимодействие молодых нападающих, с победой всех красно-синих!

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 сентября 2017, 18:26

      МОЛОДЦЫ!!!

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