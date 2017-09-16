РФПЛ. ЦСКА добыл победу над «Ростовом»

А в Португалии тоже по-моему не всё чисто всю игру простояли спустив трусы и откуривая потом откуда не возьмись какой-то левый пеналь потом тупой отскок и вот нате вам сенсация ЦСКА выиграл у БЕНФИКИ в Португалии сам наверное не понял как это произошло
ЦСКА добился домашней победы над «Ростовом» в матче 10-го тура РФПЛ.
Счет на 31-й минуте открыл защитник армейцев Василий Березуцкий, а на 68-й минуте нападающий Витиньо удвоил преимущество красно-синих.
Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур
ЦСКА (Москва) – Ростов – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – В. Березуцкий, 31; 2:0 – Витиньо, 68.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 73), Головин, Витиньо (Чалов, 71), Жамалетдинов (Кучаев, 86).
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Устинов, Игнасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов (Думбия, 62), Юсупов, Могилевец (Гацкан, 46), Дядюн (Бухаров, 51).
Предупреждения: Головин, 56 – Юсупов, 39; Гацкан, 56.