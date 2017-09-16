Игрок «Селтика» Лустиг: «С таким поведением Неймар никогда не встанет на один уровень с Месси»

Защитник шотландского «Селтика» Микаэль Лустиг после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «ПСЖ» (0:5) дал оценку поведению нападающего гостей Неймара, который после игры отказался пожимать руку футболисту британцев Энтони Ралстону.

«Такое поведение бразильца я считаю неприемлемым. Нельзя смешивать игру и человеческие отношения. Если Неймар будет так продолжать, то никогда не станет как Лионель Месси», – сказал швед.

В матче против «Селтика» южноамериканец забил гол и сделал результативный пас.

Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?