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    Игрок «Селтика» Лустиг: «С таким поведением Неймар никогда не встанет на один уровень с Месси»

    Защитник шотландского «Селтика» Микаэль Лустиг после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «ПСЖ» (0:5) дал оценку поведению нападающего гостей Неймара, который после игры отказался пожимать руку футболисту британцев Энтони Ралстону.

    «Такое поведение бразильца я считаю неприемлемым. Нельзя смешивать игру и человеческие отношения. Если Неймар будет так продолжать, то никогда не станет как Лионель Месси», – сказал швед.

    В матче против «Селтика» южноамериканец забил гол и сделал результативный пас.

    Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?

    Источник: A Bola

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    16.09.2017 15:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2017, 12:29

      У шахматиста Бобби Фишера поведение всегда было отвратное. Кто-то скажет, что он не звезда первой величины?!

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 сентября 2017, 15:39

      Неймару и в принципе не стать таким как Месси! Каждый великий игрок это индивидум!

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 сентября 2017, 15:18

      Он и с рукопожатием никогда не станет вровень с Месси.

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