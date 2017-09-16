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    Спаллетти: «Отступные за Икарди должны быть не менее, чем за Иско»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил важность для команды нападающего Мауро Икарди. По словам специалиста, важно удержать аргентинца в составе «нерадзурри».

    В настоящее время 24-летний игрок ведет переговоры с руководством клуба о продлении контракта, истекающего в июле 2021 года.

    «Сумма отступных за Икарди должна быть настолько большой, насколько это возможно, потому что он находится на уровне с Иско, а также остальными топ-игроками.

    Яркая прическа Икарди? Мои игроки могут поступать как угодно, все что необходимо, это чтобы они при этом не мешали работе команды», – сказал Спаллетти.

    Напомним, на днях «Реал» продлил соглашение с Иско, прописав отступные в размере 700 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    16.09.2017 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 15:38

      уитываю молодость Икарди ,то он должен стоить дороже!

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