Алькасер может перебраться из «Барселоны» в «Интер» или «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер заинтересовал два клуба из Серии А. На 24-летнего игрока претендуют «Интер» и «Наполи».

Форвард не входит в планы главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, поскольку явно проигрывает конкуренцию Луису Суаресу за место в основном составе.

Сообщается, что летом некоторые испанские клубы хотели приобрести Алькасера, однако их предложения не устроили сине-гранатовых. Теперь же «Барселона» готова отпустить футболиста за 18 миллионов евро, несмотря на то, что куплен он был у «Валенсии» прошлым летом за 30 миллионов.

Действующий контракт Алькасера истекает в июле 2021 года.