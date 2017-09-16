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    Алькасер может перебраться из «Барселоны» в «Интер» или «Наполи»

    Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер заинтересовал два клуба из Серии А. На 24-летнего игрока претендуют «Интер» и «Наполи».

    Форвард не входит в планы главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, поскольку явно проигрывает конкуренцию Луису Суаресу за место в основном составе.

    Сообщается, что летом некоторые испанские клубы хотели приобрести Алькасера, однако их предложения не устроили сине-гранатовых. Теперь же «Барселона» готова отпустить футболиста за 18 миллионов евро, несмотря на то, что куплен он был у «Валенсии» прошлым летом за 30 миллионов.

    Действующий контракт Алькасера истекает в июле 2021 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    16.09.2017 13:21
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