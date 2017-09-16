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    Буффон может продолжить карьеру в МЛС или получить должность в ФИФА

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по окончании нынешнего сезона может покинуть туринский клуб. По информации источника, у вратаря имеются предложения о работе в стане действующего чемпиона Серии А, ФИФА и Федерации футбола Италии.

    Кроме того, итальянец может продолжить карьеру в МЛС, где в его услугах заинтересован «Нью-Йорк Сити».

    Ранее 39-летний футболист заявлял, что текущий сезон, вероятнее всего, станет последним в его карьере.

    Источник: Football Italia

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    16.09.2017 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 16 сентября 2017, 12:19

      Так же сложно представить "Юве" без Буффона, как привыкать к "Роме" без Тотти...

      Мегатонны уважения этому человеку и успехов на любой выбранной им стезе!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 сентября 2017, 12:05

      Буффонище достоин!

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 сентября 2017, 12:03

      Удачи супер кипперу и настоящему мужику !!!!

      3
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