Буффон может продолжить карьеру в МЛС или получить должность в ФИФА

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по окончании нынешнего сезона может покинуть туринский клуб. По информации источника, у вратаря имеются предложения о работе в стане действующего чемпиона Серии А, ФИФА и Федерации футбола Италии.

Кроме того, итальянец может продолжить карьеру в МЛС, где в его услугах заинтересован «Нью-Йорк Сити».

Ранее 39-летний футболист заявлял, что текущий сезон, вероятнее всего, станет последним в его карьере.