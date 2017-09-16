Буффон может продолжить карьеру в МЛС или получить должность в ФИФА

Так же сложно представить "Юве" без Буффона, как привыкать к "Роме" без Тотти...
Мегатонны уважения этому человеку и успехов на любой выбранной им стезе!
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по окончании нынешнего сезона может покинуть туринский клуб. По информации источника, у вратаря имеются предложения о работе в стане действующего чемпиона Серии А, ФИФА и Федерации футбола Италии.
Кроме того, итальянец может продолжить карьеру в МЛС, где в его услугах заинтересован «Нью-Йорк Сити».
Ранее 39-летний футболист заявлял, что текущий сезон, вероятнее всего, станет последним в его карьере.