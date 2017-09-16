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    Тошич: «Теперь ЦСКА необходимо побеждать дома «Бенфику» и брать очки у «Базеля» с «МЮ»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», признался, что смотрел матч армейцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

    Напомним, что московская команда одержала в этой встрече волевую победу со счетом 2:1.

    – Видели встречу армейцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов?

    – Конечно, я смотрел игру. Расстроился, когда ЦСКА пропустил. Но игроки молодцы: не бросили бороться и за счет характера и огромного опыта смогли победить в таком тяжелом матче.

    – Теперь ЦСКА – реальный претендент на выход из группы?

    – Когда побеждаешь в первом матче группового турнира «Бенфику», претендующую на следующую стадию, начинаешь верить в себя и задумываться о плей-офф. Победа в Лиссабоне имеет огромное стратегическое преимущество. Правда, одной победы недостаточно, теперь необходимо побеждать «Бенфику» дома и брать максимум очков с «Базелем» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 08:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 сентября 2017, 21:53

      ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕГДА В ГОЛОВАХ. ГЛАВНОЕ - НЕ ССАТЬ. ИЗВИНИТЕ ЗА ЛЕКСИКУ, ИЗ ПЕСНИ СЛОВА НЕ ВЫКИНЕШЬ.

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 сентября 2017, 15:04

      Главное без травм(без потерь)! У Гончаренко в ЛЧ че то прет 5 побед!

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 сентября 2017, 12:33

      с мю ничего не светит, а вот с базелем поборются

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 сентября 2017, 11:16

      Нужно не расслабляться, не считать очки, а играть на пределе возможного! Без этого в Лиге Чемпионов успеха не бывает!

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 сентября 2017, 11:09

      Как бы эта победа последней не стала...

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      Рейтинг: +301

      23igkra 16 сентября 2017, 09:13

      Можно все. Главное чересчур в себя не поверить и не расслабиться

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