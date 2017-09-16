Тошич: «Теперь ЦСКА необходимо побеждать дома «Бенфику» и брать очки у «Базеля» с «МЮ»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», признался, что смотрел матч армейцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Напомним, что московская команда одержала в этой встрече волевую победу со счетом 2:1.

– Видели встречу армейцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов?

– Конечно, я смотрел игру. Расстроился, когда ЦСКА пропустил. Но игроки молодцы: не бросили бороться и за счет характера и огромного опыта смогли победить в таком тяжелом матче.

– Теперь ЦСКА – реальный претендент на выход из группы?

– Когда побеждаешь в первом матче группового турнира «Бенфику», претендующую на следующую стадию, начинаешь верить в себя и задумываться о плей-офф. Победа в Лиссабоне имеет огромное стратегическое преимущество. Правда, одной победы недостаточно, теперь необходимо побеждать «Бенфику» дома и брать максимум очков с «Базелем» и «Манчестер Юнайтед».