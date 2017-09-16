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    ЦСКА летом хотел вернуть Мусу, Вагнера Лава и Думбия

    ЦСКА в летнее трансферное окно пытался вернуть своих бывших нападающих Ахмеда Мусу, Сейду Думбия или Вагнера Лава. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    Напомним, что Муса сейчас выступает за «Лестер Сити», Думбия играет в лиссабонском «Спортинге», а Вагнер Лав – в «Аланьяспоре».

    «Информация о том, что ЦСКА пытался вернуть Мусу, правильная. Мы общались с Ахмедом, но такие финты не могут удаваться постоянно. Как мне кажется, Ахмед сейчас находится в подавленном состоянии, и ему очень хочется доказать, что он достоин играть в АПЛ. Именно в АПЛ, а не просто в Англии, например в «Чемпионшипе». Поэтому вариант с арендой в «Халл Сити» он тоже отверг. Я очень переживаю за Мусу — на мой взгляд, это самый адаптированный к европейскому футболу игрок, выходивший в последнее время из РФПЛ.

    Также рассматривали варианты с возвращением Вагнера и Думбия, общались с агентами ребят. Мы сами себя бы удивили, если бы вернули Сейду в третий раз. Хотя со «Спортингом» мы общались. Португальцы только-только подписали контракт с Думбия, где у него наконец стало получаться. Логично, что они не хотят его отпускать. Что касается Вагнера, то турки не рассматривали вариант с арендой их лучшего бомбардира.

    Сейчас и Вагнера, и Думбия невозможно было вернуть без серьезных финансовых аргументов. Наверное, если бы у нас были деньги, мы могли просто приобрести нападающего. Но сейчас мы видим, что на трансферном рынке происходит нечто за гранью добра и зла — алогичные суммы абсолютно не привязаны к рынку», — отметил Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2017 07:53
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов 18 сентября 2017, 15:44

      Они ещё не сошли с ума, чтобы вернуться в ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 сентября 2017, 13:46

      Муса и Думбия в порядке

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 сентября 2017, 11:55

      Лучше бы молодых, перспективных и недорогих легионеров искали.

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > OfaZavr 17 сентября 2017, 12:29

      Спасибо,есть у нас уже один такой,Оланаре звать...На данном этапе нам проверенные нужны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 сентября 2017, 11:35

      ностальгия -понимаем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 11:20

      Видать Бабаев ещё находится под впечатлением продажи Думбья за 15млн.,а потом его же возврата(аренда),когда Сейду помог ЦСКА в ЛЧ заработать ещё 15млн. Это конечно же высший пилотаж,но очень редко случающийся..

      2
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 16 сентября 2017, 11:17

      ЦСКА любит жить прошлым походу

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 16 сентября 2017, 11:12

      Вот нынешний тренер ЦСКА новый, а как те игроки подойдут к его схеме - вопрос...

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 сентября 2017, 11:09

      Nostalgie

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 16 сентября 2017, 11:09

      В одну воду дважды...

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 сентября 2017, 11:03

      Хотеть не вредно, но сделать без денег трудно.

      0
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