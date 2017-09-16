ЦСКА летом хотел вернуть Мусу, Вагнера Лава и Думбия

ЦСКА в летнее трансферное окно пытался вернуть своих бывших нападающих Ахмеда Мусу, Сейду Думбия или Вагнера Лава. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Напомним, что Муса сейчас выступает за «Лестер Сити», Думбия играет в лиссабонском «Спортинге», а Вагнер Лав – в «Аланьяспоре».

«Информация о том, что ЦСКА пытался вернуть Мусу, правильная. Мы общались с Ахмедом, но такие финты не могут удаваться постоянно. Как мне кажется, Ахмед сейчас находится в подавленном состоянии, и ему очень хочется доказать, что он достоин играть в АПЛ. Именно в АПЛ, а не просто в Англии, например в «Чемпионшипе». Поэтому вариант с арендой в «Халл Сити» он тоже отверг. Я очень переживаю за Мусу — на мой взгляд, это самый адаптированный к европейскому футболу игрок, выходивший в последнее время из РФПЛ.

Также рассматривали варианты с возвращением Вагнера и Думбия, общались с агентами ребят. Мы сами себя бы удивили, если бы вернули Сейду в третий раз. Хотя со «Спортингом» мы общались. Португальцы только-только подписали контракт с Думбия, где у него наконец стало получаться. Логично, что они не хотят его отпускать. Что касается Вагнера, то турки не рассматривали вариант с арендой их лучшего бомбардира.

Сейчас и Вагнера, и Думбия невозможно было вернуть без серьезных финансовых аргументов. Наверное, если бы у нас были деньги, мы могли просто приобрести нападающего. Но сейчас мы видим, что на трансферном рынке происходит нечто за гранью добра и зла — алогичные суммы абсолютно не привязаны к рынку», — отметил Бабаев.