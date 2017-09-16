Покеттино: «Кейн может быть лучшим нападающим мира и без трофеев»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о нападающем Гарри Кейне.

«Нет сомнений в том, что Кейн – один из лучших нападающих современности. Думаю, ему не нужны трофеи, чтобы доказывать свой класс. Да, футболисты стараются побеждать и играть в хороший футбол для того, чтобы в итоге выигрывать турниры. Но для меня Кейн – лучший и без этого», – сказал 45-летний аргентинец.

Воспитанник «шпор» Кейн стал игроком стартового состава в сезоне 2013/14. В минувшем сезоне на его счету 35 мячей и семь ассистентских баллов в 38-ми играх. В нынешнем – четыре гола и одна голевая передача в пяти встречах. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 60 миллионов евро.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что 24-летний Кейн стал лидером года в Европе по среднему количеству голов за матч.