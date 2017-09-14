Кейн – лучший игрок года в Европе по среднему количеству голов за игру

Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн после голов в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии» (3:1) вышел в лидеры среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству голов за матч во всех соревнованиях.

Так, британец имеет показатель 1,07 гола за один поединок. В течение 2017 года больше него за матч не забивает никто. В расчет берутся футболисты, забившие в общей сложности не менее десяти голов.

Напомним, что на минувших выходных Кейн забил 100 гол за «Тоттенхэм».