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    Кейн – лучший игрок года в Европе по среднему количеству голов за игру

    Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн после голов в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии» (3:1) вышел в лидеры среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству голов за матч во всех соревнованиях.

    Так, британец имеет показатель 1,07 гола за один поединок. В течение 2017 года больше него за матч не забивает никто. В расчет берутся футболисты, забившие в общей сложности не менее десяти голов.

    Напомним, что на минувших выходных Кейн забил 100 гол за «Тоттенхэм».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 19:14
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