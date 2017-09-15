Адвокат Аньелли: «Мы будем добиваться полного оправдания»

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что прокуратора Федерации футбола Италии потребовала дисквалификации президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Итальянцу грозит 2,5 года отстранения от футбольной деятельности и штраф в размере 50-ти тысяч евро. Клуб может быть оштрафован на 300 тысяч.

«Мы не привыкли делать прогнозы. Месяц заключения или пожизненный срок – будет, что будет. Важно противостоять аргументам обвиняющей стороны.

Будем ли мы добиваться полного оправдания? Конечно», – сказал адвокат Аньелли Франко Коппи.

Аньелли стал президентом «бьянконери» в мае 2010 года.