Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат Аньелли: «Мы будем добиваться полного оправдания»

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что прокуратора Федерации футбола Италии потребовала дисквалификации президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Итальянцу грозит 2,5 года отстранения от футбольной деятельности и штраф в размере 50-ти тысяч евро. Клуб может быть оштрафован на 300 тысяч.

    «Мы не привыкли делать прогнозы. Месяц заключения или пожизненный срок – будет, что будет. Важно противостоять аргументам обвиняющей стороны.

    Будем ли мы добиваться полного оправдания? Конечно», – сказал адвокат Аньелли Франко Коппи.

    Аньелли стал президентом «бьянконери» в мае 2010 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11