Президент «Ювентуса» может лишиться должности из-за спекуляции билетами

Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала «Ювентус» отстранить президента Андреа Аньелли на 2,5 года. Согласно Football Italia, орган обвинил 41-летнего бизнесмена в спекуляции билетами на матчи.

Аньелли также требуют оштрафовать на 50 тысяч евро, а клуб – на 300. Прокуратура может обязать «бьянконери» к двум домашним матчам при пустых трибунах.

Предприниматель занял должность в мае 2010 года. Его отец Умберто, дядя Джанни и дедушка Эдуардо Аньелли прежде также были президентами клуба.