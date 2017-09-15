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    Президент «Ювентуса» может лишиться должности из-за спекуляции билетами

    Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала «Ювентус» отстранить президента Андреа Аньелли на 2,5 года. Согласно Football Italia, орган обвинил 41-летнего бизнесмена в спекуляции билетами на матчи.

    Аньелли также требуют оштрафовать на 50 тысяч евро, а клуб – на 300. Прокуратура может обязать «бьянконери» к двум домашним матчам при пустых трибунах.

    Предприниматель занял должность в мае 2010 года. Его отец Умберто, дядя Джанни и дедушка Эдуардо Аньелли прежде также были президентами клуба.

    Источник: Football Italia

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    15.09.2017 20:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 15 сентября 2017, 23:55

      в серию Б их

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 21:23

      Юве - непотопляемый авианосец!!! И люди в четырёх поколениях у его руля совсем не простые временщики и казнокрады... Наказание примут, но от дел не отойдут... И не такое переживали...))

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 сентября 2017, 21:13

      НЕ могу представить такого в России, чтобы у нас президенту клуба запретили втюхивать билеты подороже

      1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 сентября 2017, 21:02

      диаспора президентов клуба!

      0
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