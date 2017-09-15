Тер Стеген: «Гол Асенсио в Суперкубке Испании – лучший, который я пропускал»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился мнением о голкипере сборной Мексики Гильермо Очоа и рассказал о самом красивом пропущенном мяче.

«Очоа? Я не слишком хорошо с ним знаком, но он очень хорош.

Лучший гол, который я когда-либо пропускал? От Марко Асенсио в матче за Суперкубок Испании (1:3; 1:5 по сумме двух встреч – прим. «Бомбардира»), – цитирует 25-летнего немца издание Record.

Тер Стеген стал игроком сине-гранатовых в июле 2014 года, перейдя из гладбахской «Боруссии» за 12 миллиона евро.

32-летний Очоа в июле перешел из «Малаги» в льежский «Стандард».