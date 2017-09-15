Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тер Стеген: «Гол Асенсио в Суперкубке Испании – лучший, который я пропускал»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился мнением о голкипере сборной Мексики Гильермо Очоа и рассказал о самом красивом пропущенном мяче.

    «Очоа? Я не слишком хорошо с ним знаком, но он очень хорош.

    Лучший гол, который я когда-либо пропускал? От Марко Асенсио в матче за Суперкубок Испании (1:3; 1:5 по сумме двух встреч – прим. «Бомбардира»), – цитирует 25-летнего немца издание Record.

    Тер Стеген стал игроком сине-гранатовых в июле 2014 года, перейдя из гладбахской «Боруссии» за 12 миллиона евро.

    32-летний Очоа в июле перешел из «Малаги» в льежский «Стандард».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов 16 сентября 2017, 09:15

      Дешево он в барсу ушел

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11