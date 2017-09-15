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    Бабаев – о Дзюбе в ЦСКА: «Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    «Был ли вариант с переходом Дзюбы в ЦСКА недопустим с идеологической точки зрения? Скорее, да. Если ЦСКА еще может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идет о спортивных задачах, то мнение болельщиков мы не можем не принимать во внимание.

    Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты. Но это не было единственной причиной. Мы посчитали, что под нашу игровую модель Дзюба не совсем подходит. Ну и, конечно, высокая зарплата», — сказал функционер.

    Воспитанник «Спартака» Дзюба был игроком взрослой команды красно-белых с января 2007 по июль 2015 года, после чего перешел в «Зенит».

    Ранее Бабаев рассказал о возможном трансфере Федора Смолова и объяснил отсутствие летних трансферов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2017 21:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 16 сентября 2017, 03:36

      Бедный Бабаев!.. Он, наверное,не знает,что успех клуба зависит и от качественных трансферов тоже. Хотя... Откуда ему знать про трансферы?!))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 сентября 2017, 02:57

      О Дзюбе будут говорить постоянно! ещё бы ленивый упырь получает о#уительную з/п и даже панда не пытается её хоть как-то отработать. Даже уставший Аршавин приносил пользу команде! А этот просто лентяй вверх маразма!!! Гнать его надо, может его в Динамо питерское в аренду?

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 16 сентября 2017, 00:57

      Дзюба - сейчас игрок Зенита, и давайте уже на этом поставим точку. По крайней мере до нового года. Нужно посмотреть, может быть сработает "синдром Кокорина"... Всё возможно в футболе, нужно дать шанс человеку, у него для прогресса есть все данные.

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 сентября 2017, 00:37

      Дзюба и сам не пойдет в ЦСКА, клуб уровнем ниже.

      -3
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      Рейтинг: +1539

      isa361 16 сентября 2017, 00:07

      Чет он пока не очень

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 15 сентября 2017, 23:43

      Вот интересно: когда-нибудь ПРЕКРАТЯТСЯ разговоры о Дзюбе??? Что говорить о том, кто ПУСТОЙ и БЕСПОЛЕЗНЫЙ????!!!!! ДЕРЕВО- оно и в Африке ДЕРЕВО!!! Чего его обсуждать????!!!

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 > sssrspartak 16 сентября 2017, 01:56

      Высохшее дерево плоды не дает

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 сентября 2017, 22:26

      Бабаев просто деликатен... Кроме Смолова из чистых форвардов в ЦСКА брать было некого... Из того, что есть в РФПЛ. Даже Кокорин заиграл у Манчини, а где гарантия, что не сдуется? Да его и не отпустили бы.

      1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 сентября 2017, 21:35

      Дзюба -редкое дерево!

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > MAGOMED2000 15 сентября 2017, 22:20

      Думаешь новый сорт? ))

      -2
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