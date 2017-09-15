Бабаев – о Дзюбе в ЦСКА: «Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Был ли вариант с переходом Дзюбы в ЦСКА недопустим с идеологической точки зрения? Скорее, да. Если ЦСКА еще может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идет о спортивных задачах, то мнение болельщиков мы не можем не принимать во внимание.

Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты. Но это не было единственной причиной. Мы посчитали, что под нашу игровую модель Дзюба не совсем подходит. Ну и, конечно, высокая зарплата», — сказал функционер.

Воспитанник «Спартака» Дзюба был игроком взрослой команды красно-белых с января 2007 по июль 2015 года, после чего перешел в «Зенит».

Ранее Бабаев рассказал о возможном трансфере Федора Смолова и объяснил отсутствие летних трансферов.