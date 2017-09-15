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    Тренер «Кардиффа»: «Асенсио пропустил матч ЛЧ, потому что плохо побрил ноги? У меня вообще не растут волосы»

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Реала» Марко Асенсио пропустил матч Лиги чемпионов против АПОЭЛа (3:0) из-за кожной инфекции. Согласно ряду СМИ, испанец повредил кожу во время бритья ног.

    Событие прокомментировал главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок.

    «Асенсио пропустил матч ЛЧ, потому что плохого побрил ноги? У меня вообще нигде не растут волосы. Моя дочь не верит, что у меня столь нежное тело», – сказал 68-летний англичанин.

    Уорнок возглавил валлийский клуб в октябре 2016 года. После 7-ми туров Чемпионшипа команда занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    15.09.2017 20:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1501

      777+ 15 сентября 2017, 20:59

      Неудачно побрил ноги разве это позор?
      Подхватил кожную инфекцию - мелочи, не приговор!!!
      Господа, нужно рассуждать дальновиднее - рассмотреть все комбинации,
      Теперь Асенсио заработает мего - бабло, рекламируя крем для эпиляции!!!!))))

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 сентября 2017, 20:50

      Новость огонь!!!)))

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 сентября 2017, 20:40

      это точно должно быть в топе глупейших новостей года...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 20:29

      Асенсио, матч ЛЧ, кожная инфекция, бритьё ног, тренер Кардифа, дочь тренера и нежное тело!!!!!!!!!!!! Офигенный бред в пяти абзацах!!!!!...))))))))

      3
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 сентября 2017, 20:24

      очень интересная информация!

      2
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