Тренер «Кардиффа»: «Асенсио пропустил матч ЛЧ, потому что плохо побрил ноги? У меня вообще не растут волосы»

Неудачно побрил ноги разве это позор?
Подхватил кожную инфекцию - мелочи, не приговор!!!
Господа, нужно рассуждать дальновиднее - рассмотреть все комбинации,
Теперь Асенсио заработает мего - бабло, рекламируя крем для эпиляции!!!!))))
Вчера «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Реала» Марко Асенсио пропустил матч Лиги чемпионов против АПОЭЛа (3:0) из-за кожной инфекции. Согласно ряду СМИ, испанец повредил кожу во время бритья ног.
Событие прокомментировал главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок.
«Асенсио пропустил матч ЛЧ, потому что плохого побрил ноги? У меня вообще нигде не растут волосы. Моя дочь не верит, что у меня столь нежное тело», – сказал 68-летний англичанин.
Уорнок возглавил валлийский клуб в октябре 2016 года. После 7-ми туров Чемпионшипа команда занимает второе место в турнирной таблице.