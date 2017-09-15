Тренер «Кардиффа»: «Асенсио пропустил матч ЛЧ, потому что плохо побрил ноги? У меня вообще не растут волосы»

Вчера «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Реала» Марко Асенсио пропустил матч Лиги чемпионов против АПОЭЛа (3:0) из-за кожной инфекции. Согласно ряду СМИ, испанец повредил кожу во время бритья ног.

Событие прокомментировал главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок.

«Асенсио пропустил матч ЛЧ, потому что плохого побрил ноги? У меня вообще нигде не растут волосы. Моя дочь не верит, что у меня столь нежное тело», – сказал 68-летний англичанин.

Уорнок возглавил валлийский клуб в октябре 2016 года. После 7-ми туров Чемпионшипа команда занимает второе место в турнирной таблице.