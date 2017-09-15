Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мората: «Английский отличается от итальянского и испанского»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился впечатлениями от старта карьеры в составе синих.

    «На данный момент я забивал и отдавал голевые передачи за «Челси» только головой. Надеюсь, что в скором времени сделаю это ногой.

    Английский отличается от итальянского и испанского. Тут нет времени, чтобы расслабиться – мяч всегда в опасном положении», – сказал 24-летний форвард.

    Мората пополнил состав команды Антонио Конте в июле, перейдя из «Реала» за 62 миллиона евро. В пяти матчах всех турниров за новых клуб он забил три гола и отдал две результативные передачи. Прежде испанец выступал за «Ювентус».

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 16 сентября 2017, 06:08

      Я сначала подумал, он языки имел ввиду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 сентября 2017, 00:10

      Молодец! Успехов!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11