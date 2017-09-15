Мората: «Английский отличается от итальянского и испанского»

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился впечатлениями от старта карьеры в составе синих.

«На данный момент я забивал и отдавал голевые передачи за «Челси» только головой. Надеюсь, что в скором времени сделаю это ногой.

Английский отличается от итальянского и испанского. Тут нет времени, чтобы расслабиться – мяч всегда в опасном положении», – сказал 24-летний форвард.

Мората пополнил состав команды Антонио Конте в июле, перейдя из «Реала» за 62 миллиона евро. В пяти матчах всех турниров за новых клуб он забил три гола и отдал две результативные передачи. Прежде испанец выступал за «Ювентус».