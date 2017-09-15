Новичок «Спартака» Роша счастлив, что переехал в Россию

Новичок «Спартака» Педро Роша признался, что постепенно адаптируется в России и в новой команде. 22-летний футболист отметил, рад своему продолжению карьеры в составе красно-белых.

«Жаль, что я не видел последнюю игру «Гремио» с «Ботафого», я был в самолете после матча в Словении. Как только приземлился, посмотрел всю информацию о матче.

Да, я продолжаю общаться с бывшими партнерами в нашей группе в вотсапе. Там все мои друзья. Я рад, что могу следить за «Гремио», а они смогут за мной в России.

«Спартак» для меня – это новая страница в жизни и новый вызов в карьере. Я постепенно адаптируюсь здесь. Россия – это невероятная страна, и рад быть здесь», – приводит слова бразильца SporTV.

«Спартаку» предстоит выездная встреча в рамках 10-го тура РФПЛ с «Тосно». Игра пройдет в воскресенье, 17 сентября, в 13:00 по московскому времени