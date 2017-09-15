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    Новичок «Спартака» Роша счастлив, что переехал в Россию

    Новичок «Спартака» Педро Роша признался, что постепенно адаптируется в России и в новой команде. 22-летний футболист отметил, рад своему продолжению карьеры в составе красно-белых.

    «Жаль, что я не видел последнюю игру «Гремио» с «Ботафого», я был в самолете после матча в Словении. Как только приземлился, посмотрел всю информацию о матче.

    Да, я продолжаю общаться с бывшими партнерами в нашей группе в вотсапе. Там все мои друзья. Я рад, что могу следить за «Гремио», а они смогут за мной в России.

    «Спартак» для меня – это новая страница в жизни и новый вызов в карьере. Я постепенно адаптируюсь здесь. Россия – это невероятная страна, и рад быть здесь», – приводит слова бразильца SporTV.

    «Спартаку» предстоит выездная встреча в рамках 10-го тура РФПЛ с «Тосно». Игра пройдет в воскресенье, 17 сентября, в 13:00 по московскому времени

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 11:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 14:02

      У новичка «Спартака» Роша, счастливая Рожа.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 сентября 2017, 13:40

      Еще на поле бы выпускали.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 сентября 2017, 11:55

      Роша, в воскресенье думаю шанс у тебя будет показать на что способен и для чего был куплен

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > alexivanof197 15 сентября 2017, 14:16

      Ну было бы глупо уже не попробовать его с Тосно

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      Рейтинг: +201

      ajoq > VVM1964 15 сентября 2017, 15:22

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