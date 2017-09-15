Беллараби признан самым быстрым футболистом Бундеслиги

Пресс-служба немецкой Бундеслиги назвала десятку самых быстрых игроков чемпионата. Лидирует по скорости полузащитник «Байера» Карим Беллараби, который может развивать скорость до 35,27 км/ч. На втором месте – игрок «Аугсбурга» Марсель Хеллер (35,16 км/ч), а замыкает тройку лучших защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц (35,11 км/ч).

Далее расположились следующие футболисты: Кевин Фогт («Хоффенхайм», 35,09), Мэттью Леки («Герта», 35,04), Тимо Вернер («Лейпциг», 35,02), Кингсли Коман («Бавария», 35,0), Бернардо («Лейпциг», 34,98), Деотшанкюль Юпамекано («Лейпциг», 34,85), Левин Эцтунали («Майнц», 34,83).