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    Беллараби признан самым быстрым футболистом Бундеслиги

    Пресс-служба немецкой Бундеслиги назвала десятку самых быстрых игроков чемпионата. Лидирует по скорости полузащитник «Байера» Карим Беллараби, который может развивать скорость до 35,27 км/ч. На втором месте – игрок «Аугсбурга» Марсель Хеллер (35,16 км/ч), а замыкает тройку лучших защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц (35,11 км/ч).

    Далее расположились следующие футболисты: Кевин Фогт («Хоффенхайм», 35,09), Мэттью Леки («Герта», 35,04), Тимо Вернер («Лейпциг», 35,02), Кингсли Коман («Бавария», 35,0), Бернардо («Лейпциг», 34,98), Деотшанкюль Юпамекано («Лейпциг», 34,85), Левин Эцтунали («Майнц», 34,83).

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 07:42
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