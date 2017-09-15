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    Венгер думал, что матч «Арсенала» с «Кельном» не состоится

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал инцидент, который произошел перед матчем первого тура группового турнира Лиги Европы с «Кельном». Перед игрой немецкие фанаты смогли попасть на стадион «канониров» без билетов, а также попытались занять места болельщиков лондонского клуба. Из-за этого начало матча было перенесено на час.

    «Нам ничего не оставалось кроме ожидания. Мы терпеливо ждали начала матча в раздевалке, но это было тяжело. Я уже представлял в голове различные варианты развития событий.

    Возможно, наш матч бы перенесли на завтра или на следующую неделю. Но у нас уже запланирован кубковый матч, а у «Кельна» – игра чемпионата. В какой-то момент казалось, что сегодня мы не сыграем.

    Полиция вела себя предельно осторожно и без риска. Когда я увидел, что происходит на стадионе, то был уверен, что игра не состоится сегодня. Хорошо, что наши фанаты не пошли на конфликт. Надеюсь, что и после игры все было в порядке. Болельщики «Кельна» поступили умно. Не знаю, как они проникли на стадион, но это у них вышло отлично», – сказал Венгер после завершения игры.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Кельн» завершился со счетом 3:1.

    Источник: Goal.com

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    15.09.2017 06:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +44

      dak180990 15 сентября 2017, 07:26

      ДААА

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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dak180990 15 сентября 2017, 10:04

      Глупо ДАкать, такой бардак в современном футбольном, политическом,финансовом мире. По-тихому скатим до войны и хана любимым играм на таком уровне!

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