Венгер думал, что матч «Арсенала» с «Кельном» не состоится

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал инцидент, который произошел перед матчем первого тура группового турнира Лиги Европы с «Кельном». Перед игрой немецкие фанаты смогли попасть на стадион «канониров» без билетов, а также попытались занять места болельщиков лондонского клуба. Из-за этого начало матча было перенесено на час.

«Нам ничего не оставалось кроме ожидания. Мы терпеливо ждали начала матча в раздевалке, но это было тяжело. Я уже представлял в голове различные варианты развития событий.

Возможно, наш матч бы перенесли на завтра или на следующую неделю. Но у нас уже запланирован кубковый матч, а у «Кельна» – игра чемпионата. В какой-то момент казалось, что сегодня мы не сыграем.

Полиция вела себя предельно осторожно и без риска. Когда я увидел, что происходит на стадионе, то был уверен, что игра не состоится сегодня. Хорошо, что наши фанаты не пошли на конфликт. Надеюсь, что и после игры все было в порядке. Болельщики «Кельна» поступили умно. Не знаю, как они проникли на стадион, но это у них вышло отлично», – сказал Венгер после завершения игры.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Кельн» завершился со счетом 3:1.