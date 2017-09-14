Матч «Арсенала» и «Кельна» перенесен на час

Английский «Арсенал» проинформировал общественность, что его встреча первого тура группового этапа Лиги Европы против немецкого «Кельна» перенесена с 22:05 по Москве на 23:05. Такое решение принято «из соображений безопасности».

В течение дня гости из Германии провели массовое шествие по улицам Лондона, которое не на сто процентов контролировалось полицией.

Напомним, что в одной группе с англичанами и немцами играют белорусский БАТЭ и сербская «Црвена Звезда».