Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матч «Арсенала» и «Кельна» перенесен на час

    Английский «Арсенал» проинформировал общественность, что его встреча первого тура группового этапа Лиги Европы против немецкого «Кельна» перенесена с 22:05 по Москве на 23:05. Такое решение принято «из соображений безопасности».

    В течение дня гости из Германии провели массовое шествие по улицам Лондона, которое не на сто процентов контролировалось полицией.

    Напомним, что в одной группе с англичанами и немцами играют белорусский БАТЭ и сербская «Црвена Звезда».

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2017 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17833

      ilichkadr 14 сентября 2017, 23:12

      Что-то на немцев не похоже..........

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11