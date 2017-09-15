«Сантос» получит за трансфер Неймара в «ПСЖ» 9 миллионов

Стала известна окончательная сумма, которую получит бразильский «Сантос» в качестве процентов за трансфер своего воспитанника Неймара из «Барселоны» во французский «ПСЖ», случившийся минувшим летом. На счет южноамериканцев поступит 9 миллионов евро.

«У нас уже есть письмо из Парижа, где руководство «ПСЖ» извиняется за долгое проведение платежа. В ближайшее время он будет осуществлен. Владельцы европейского клуба – серьезные люди, они пришли в футбол не развлекаться», – сказал президент «Сантоса» Модесто Рома Жуниор.

Летом «Бомбардир» писал, что бразильский клуб требовал с французов в качестве процентов 33 миллиона евро.