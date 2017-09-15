Куман после поражения от «Аталанты» обвинил игроков «Эвертона» в равнодушии

Главный тренер английского «Эвертона» Рональд Куман выступил с критикой своих футболистов после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (0:3). По мнению голландца, «ириски» играют в футбол без должных эмоций.

«Мы не выглядели как единый коллектив. Почти все футболисты не показали ни страсти, ни агрессии. В этом есть и моя вина. Я понимаю негодование фанатов в наш адрес. Однако нужно воспринимать поражение в Италии как урок, хоть он и получился очень неприятным, если не сказать позорным.

Нашим молодым футболистам нужно время на адаптацию. Они еще не очень опытны, поэтому не совсем соответствуют интенсивности игры. При этом, повторюсь, я не снимаю ответственности за неудачу и с себя», – сказал Куман.

Для «ирисок» это поражение стало третьим подряд.