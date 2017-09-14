Кудряшов призывает клубы РФПЛ вкладывать деньги в детский футбол

Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов поразмышлял о финансовом состоянии российского футбола. По мнению игрока, нашим клубам необходимо не жалеть денег на развитие детско-юношеских спортивных школ.

«Сейчас не только в футболе, а по всей стране кризис и всем тяжело. Это нормальный процесс. Я не думаю, что лига беднеет, просто все связано же с финансовой составляющей. К тому же после последнего трансферного окна, когда европейские клубы платили по 200 миллионов евро за игрока. Сейчас вообще все будет по-другому. И я не думаю, что наш футбол много потерял. Ну, был Халк, реально крутой футболист. Но по тому же Акселю Витселю я бы не сказал, что он сильнее тех игроков, которых сейчас «Зенит» купил.

Если будут больше вкладывать в футбольные школы, то и не надо будет покупать за баснословные деньги таких футболистов», – считает Кудряшов.

На счету защитника имеются 11 матчей за сборную России.