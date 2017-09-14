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    Кудряшов призывает клубы РФПЛ вкладывать деньги в детский футбол

    Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов поразмышлял о финансовом состоянии российского футбола. По мнению игрока, нашим клубам необходимо не жалеть денег на развитие детско-юношеских спортивных школ.

    «Сейчас не только в футболе, а по всей стране кризис и всем тяжело. Это нормальный процесс. Я не думаю, что лига беднеет, просто все связано же с финансовой составляющей. К тому же после последнего трансферного окна, когда европейские клубы платили по 200 миллионов евро за игрока. Сейчас вообще все будет по-другому. И я не думаю, что наш футбол много потерял. Ну, был Халк, реально крутой футболист. Но по тому же Акселю Витселю я бы не сказал, что он сильнее тех игроков, которых сейчас «Зенит» купил.

    Если будут больше вкладывать в футбольные школы, то и не надо будет покупать за баснословные деньги таких футболистов», – считает Кудряшов.

    На счету защитника имеются 11 матчей за сборную России.

    Источник: «Реальное время»

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    14.09.2017 19:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 14 сентября 2017, 21:15

      Федя прав!

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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 сентября 2017, 20:39

      Сперва надо будет зарплатыВАМ очень понизить. .
      А ты пойдёшь на ЭТО ?!?!? А?

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