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    Булатов: «Когда у «Спартака» нет сил и игры, сразу начинаются проблемы»

    Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов ждал победы красно-белых в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Он списал неудачный результат этой встречи на слабое физическое состояние игроков московского клуба.

    «Я ожидал, что «Спартак» выиграет, так как «Марибор» по уровню игроков слабее, и сама игра показала это. Но подтвердились и опасения относительно того, что в основном игра строится игра на физическом состоянии. Есть физическое состояние, как в матче с «Рубином» – получается, но выстроенной игры у «Спартака» нет.

    А сейчас, когда график игр плотный, невозможно будет постоянно быть на пике формы, отсюда и вот такие вторые таймы. Когда сил нет и игры нет, сразу начинаются проблемы. Обнажаются и слабые места – игра в обороне на флангах. В общем, отсюда такой и результат», – сказал Булатов.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Р-Спорт

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    14.09.2017 11:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 14 сентября 2017, 17:49

      Участие Спартака в Лиге чемпионов - случайность! Ведь чемпионом он стал на фоне слабосыгравших в прошлом чемпе команд, а не по мастерству!!! Поэтому ждать от команды результата просто ГЛУПО!!! Ниже плинуса - вот уровень на сегодняшний день!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 сентября 2017, 14:39

      Когда нет сил и игры, то у любой команды появятся проблемы. А лупить с пяти метров по трибунам точно непростительно

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 14 сентября 2017, 12:50

      Сколько ударов мимо ворот вчера было. Это тоже результат плохого физ.состояния? Забей Фернандо гол и победа в кармане. И никто ничего не говорил бы сейчас о физике. Тот же ЦСКА после пропущенного гола от Бенфики еле по полю ходили. Если бы не пенальти то сейчас бы писали о плохом физ. состояние ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 сентября 2017, 12:34

      Спартак сыграл НЕ ПЛОХО!
      Чуток не хватило для победы!
      Взяли очко на выезде - хорошо, что не проиграли.
      Но ведь могли и выиграть.
      При такой игре, Спартаку можно СМЕЛО поставить 4 с плюсом.
      В целом, Спартак давил на соперника и второй тайм сыграл лучше первого.
      Удалось забить на выезде, но плохо, что ПРОПУСТИЛИ.
      Однако, НИЧЬЯ, в этом случае, лучше поражения!
      Было бы много шума, а так ничейные настроения будоражит умы болельщиков с надеждами на улучшение игры в следующих матчах!
      Можно отлично играть и ПРОИГРАТЬ, а можно играть на троечку и выиграть.
      Спартак сыграл в свою силу, но её не хватило для победы, но хватило для ничьи.
      Сказывается ПЛОХАЯ подготовка Спартака к сезону, а трансферные новички, только притираются, а когда заиграют, одному только Богу известно, а может и не заиграют.
      Каррере надо улучшить подготовку к матчам и на тренировках НАЖИМАТЬ на тактику и стратегию командной игры, с отработкой на поле взаимосвязи игроков атаки и обороны!
      Работы у Карреры много, только успевай РАЗГРЕБАТЬ,
      Время тренировок надо увеличить, но не с упором на физику, а с упором НА ТАКТИКУ ведения атакующей игры и игры в обороне.
      Один час тренировки в день ЭТО МИЗЕР!
      За это время НЕВОЗМОЖНО привить игрокам умение мыслить на поле и освоить ПРЕМУДРОСТИ тактических действий!
      Умственная работа намного сложнее физической, бегать научились, а вот думать НЕТ, отсюда и все ошибки в игре, которые накапливаются.
      В первом тайме игроки 12 раз ударили по воротам и НИ РАЗУ в створ.
      А потом хватаются за голову, куда их угораздило , С ДУРУ, засадить.
      Надо думать прежде чем УДАРИТЬ, а думать не умеют и вот вам результат - мимо ворот и по воробьям.
      Чем??? Каррера занимается на тренировках - НЕ ПОНЯТНО!
      Работы тренерской НЕ ВИДНО!
      При соответствующей подготовке, я уверен, Спартак бы выиграл, а не вымучил НИЧЬЮ.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 сентября 2017, 12:28

      А все на ЦСКА брызжили слюной, мол гол забили и сразу в защиту...
      Вооооот, смотрите, Каррера не тренер (я с разу это знал), ладно все еще впереди, УДАЧИ красно-белым, она я думаю никому не помешает;)

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      Рейтинг: +11239

      alp 14 сентября 2017, 12:16

      физики нет, игра на удачу... очень тревожно за спам в Европе. Кони выглядели на порядок лучше, и у них была бенфика а не скромный марибор...

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 14 сентября 2017, 11:52

      команда зря садится после забитого гола. не умеем мы на удержание играть

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 сентября 2017, 11:25

      О каком пике речь? Что то я не заметил... чего же тогда дальше ждать, раз это был пик!????

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