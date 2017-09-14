Булатов: «Когда у «Спартака» нет сил и игры, сразу начинаются проблемы»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов ждал победы красно-белых в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Он списал неудачный результат этой встречи на слабое физическое состояние игроков московского клуба.

«Я ожидал, что «Спартак» выиграет, так как «Марибор» по уровню игроков слабее, и сама игра показала это. Но подтвердились и опасения относительно того, что в основном игра строится игра на физическом состоянии. Есть физическое состояние, как в матче с «Рубином» – получается, но выстроенной игры у «Спартака» нет.

А сейчас, когда график игр плотный, невозможно будет постоянно быть на пике формы, отсюда и вот такие вторые таймы. Когда сил нет и игры нет, сразу начинаются проблемы. Обнажаются и слабые места – игра в обороне на флангах. В общем, отсюда такой и результат», – сказал Булатов.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» закончился со счетом 1:1.