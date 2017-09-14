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    Гришин просит не перехваливать Жамалетдинова

    Бывший старший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин рассказал о том, что нападающий столичного клуба Тимур Жамалетдинов мог отправиться в аренду, так как в руководстве «армейцев» не видели в нем перспектив.

    Напомним, что 20-летний игрок стал автором победного гола ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», который закончился со счетом 2:1.

    – Еще в прошлом году ЦСКА в Жамалетдинова не верил. Почему?

    – Я работал с Тимуром на тренировках каждый день и видел в нем качества, которые давали мне повод ждать от него результата. А некоторые порой судят поверхностно: придут на игру и сразу делают выводы. Нам говорили: «Отдавайте мальчика, он неперспективный» Но мы в него верили. Знали, что в этом парне есть, от чего отталкиваться.

    – Выходит, вы оказались правы.

    – Сейчас я просто рад, что мы все-таки не стали спешить, не отдали Тимура куда-то в аренду. Убедили людей в клубе, что нужно хотя бы попробовать, дать шанс. Но правы ли мы оказались? Мы сейчас говорим о Тимуре, потому что он забивает. А завтра перестанет – и Гришин снова будет не прав. Зарекаться не стоит. Вот проведет он 10 лет в составе, тогда да... Сейчас главное не перехвалить пацана.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2017 07:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 сентября 2017, 15:06

      Нужно, вообще, кончать с этой дурной привычкой - восхвалять. Для игрока быть в обойме команды вполне достаточно для самооценки. Плюс хороший контракт. Всё остальное, как правило, снижает в ноль все показатели

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 сентября 2017, 09:59

      Дело не в "забивает". Когда он ещё не забивал, а выходил на замену минут на 15, то уже показывал грамотную и зрелую игру, о чём я писал и предлагал Гончаренко делать на него ставку! Услышал Виктор Михайлович меня перед встречей с "Амкаром". Как оказалось, не зря.
      А вот послушали бы меня, и убрали бы Слцкого лет семь назад, то и не было бы ЕЖЕГОДНОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ПОЗОРА В ЕВРОПЕ, о котором я каждый год предупреждал! С составом куда более сильным и зрелым, чем сегодня. И с лучшей в стране обороной, которая была в самом футбольном возрасте! Но, увы. Проект Абрамовича, как выяснилось сегодня, был непотопляем. Пусть занимается вредительством в Чемпионшипе. Там ему самое место. Вот только, надолго ли? И не придётся ли ему переехать куда-нибудь в место ещё поскромнее. Типа ФНЛ или ПФЛ. Или в Израиль? Чем не вариант?

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      Рейтинг: +301

      23igkra 14 сентября 2017, 09:52

      Ну да, Чаловым тоже сначала восхищались все, кому не лень. А чуть застой у парня начался, эти же восхищавшиеся и накинулись на него. Он тоже еще свое слово скажет, чуть увереннее станет и беда соперникам.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > 23igkra 14 сентября 2017, 10:05

      Чалов никогда так осмысленно и зрело, как Жамалетдинов, не играл. Ему бы напарника типа Думбия или Вагнера Лава, то многому бы научился. Ну, а Жамалетдинов и так сыграет. А когда сыграется с Дзагоевым и Витиньо, то мы увидим красивый и атакующий футбол!

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 14 сентября 2017, 09:35

      Правильно говорит.

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