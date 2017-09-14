Бош: «Жаль, что гол Ярмоленко не принес результата»

Гол хорош.
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош отметил игру украинского легионера своей команды Андрея Ярмоленко в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который проходил в Англии.
«Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и вся команда в целом. Мы показали качественный футбол в первом тайме. Все игроки активно шли в прессинг, и Ярмоленко был одним из них.
Жаль, что наши усилия не дали результат. Но пока еще ничего не решено. Да и «Тоттенхэму» еще играть в Дортмунде», – заявил Бош после финального свистка.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1.
#Yarmolenko goal #BVB pic.twitter.com/DnndZIgkNI— Top Footy Vids (@topfootyvids) 13 сентября 2017 г.