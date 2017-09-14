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    Бош: «Жаль, что гол Ярмоленко не принес результата»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош отметил игру украинского легионера своей команды Андрея Ярмоленко в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который проходил в Англии.

    «Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и вся команда в целом. Мы показали качественный футбол в первом тайме. Все игроки активно шли в прессинг, и Ярмоленко был одним из них.

    Жаль, что наши усилия не дали результат. Но пока еще ничего не решено. Да и «Тоттенхэму» еще играть в Дортмунде», – заявил Бош после финального свистка.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 06:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 14 сентября 2017, 16:05

      Гол хорош.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 14 сентября 2017, 09:49

      Гол знатный

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 сентября 2017, 06:40

      вы что хотели с одним голом увезти очки?

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