Бош: «Жаль, что гол Ярмоленко не принес результата»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош отметил игру украинского легионера своей команды Андрея Ярмоленко в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который проходил в Англии.

«Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и вся команда в целом. Мы показали качественный футбол в первом тайме. Все игроки активно шли в прессинг, и Ярмоленко был одним из них.

Жаль, что наши усилия не дали результат. Но пока еще ничего не решено. Да и «Тоттенхэму» еще играть в Дортмунде», – заявил Бош после финального свистка.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1.