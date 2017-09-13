Лига чемпионов. «Реал» разгромил АПОЭЛ; «Тоттенхэм» справился с «Боруссией», Ярмоленко отметился голом

Состоялись первые матчи в рамках группы Н Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» на своем поле не встретился с проблемами со стороны кипрского АПОЭЛа. Дублем отметился Криштиану Роналду.

В другом матче квартета гол Андрея Ярмоленко не помог «Боруссии» справиться с «Тоттенхэмом».

Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур

Реал (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 12; 2:0 – Роналду, 51 (с пенальти); 3:0 – Рамос, 61.

Тоттенхэм (Англия) – Боруссия (Германия) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сон, 4; 1:1 – Ярмоленко, 11; 2:1 – Кейн, 15; 3:1 – Кейн, 60.

Удаления: Вертонген, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

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