Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Реал» разгромил АПОЭЛ; «Тоттенхэм» справился с «Боруссией», Ярмоленко отметился голом

    Состоялись первые матчи в рамках группы Н Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» на своем поле не встретился с проблемами со стороны кипрского АПОЭЛа. Дублем отметился Криштиану Роналду.

    В другом матче квартета гол Андрея Ярмоленко не помог «Боруссии» справиться с «Тоттенхэмом».

    Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур

    Реал (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 12; 2:0 – Роналду, 51 (с пенальти); 3:0 – Рамос, 61.

    Тоттенхэм (Англия) – Боруссия (Германия) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Сон, 4; 1:1 – Ярмоленко, 11; 2:1 – Кейн, 15; 3:1 – Кейн, 60.

    Удаления: Вертонген, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2017 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 сентября 2017, 23:54

      В Реале Роналдо, а в Тоттенхеме Кейн!!... Есть кому склонить чашу весов в пользу своей команды!!...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 > insider_retro 14 сентября 2017, 00:34

      Только разница в том,что Кейн забил классные голы,а Дырялду как всегда в пустые ворота и левый пеналь;)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11