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    Украинец Ярмоленко попал в стартовый состав «Боруссии» на матч против «Тоттенхэма»

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между английским «Тоттенхэмом» и немецкой «Боруссией». Обращает на себя внимание тот факт, что в основу гостей попал украинский форвард Андрей Ярмоленко.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Сон, Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн.

    «Боруссия»: Бюрки, Пищчек, Папастотопулос, Топрак, Тольян, Дауд, Шахин, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

    Встреча пройдет на «Уэмбли» 13 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

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    13.09.2017 21:35
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 13 сентября 2017, 22:14

      Удивительно что Украинофобы еще не успели здесь насрать, как вы думаете Смолов раньше забьет на футбол или за топ клуб?))

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