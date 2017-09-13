Украинец Ярмоленко попал в стартовый состав «Боруссии» на матч против «Тоттенхэма»

Удивительно что Украинофобы еще не успели здесь насрать, как вы думаете Смолов раньше забьет на футбол или за топ клуб?))
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между английским «Тоттенхэмом» и немецкой «Боруссией». Обращает на себя внимание тот факт, что в основу гостей попал украинский форвард Андрей Ярмоленко.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Сон, Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн.
«Боруссия»: Бюрки, Пищчек, Папастотопулос, Топрак, Тольян, Дауд, Шахин, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.
Встреча пройдет на «Уэмбли» 13 сентября и начнется в 21:45 по Москве.
Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!