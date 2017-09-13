Украинец Ярмоленко попал в стартовый состав «Боруссии» на матч против «Тоттенхэма»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между английским «Тоттенхэмом» и немецкой «Боруссией». Обращает на себя внимание тот факт, что в основу гостей попал украинский форвард Андрей Ярмоленко.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Сон, Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн.

«Боруссия»: Бюрки, Пищчек, Папастотопулос, Топрак, Тольян, Дауд, Шахин, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

Встреча пройдет на «Уэмбли» 13 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

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