В «Рубине» напомнили Месси, что он не забивал легенде Рыжикову

Молодцы казанцы! Поставили этого зарвавшегося Месси на место.Пусть знает что РФПЛ рулит в Европе.
В «Рубине» отреагировали на то, что теперь голкипер команды Сергей Рыжиков остается единственным вратарем, который не пропускал от лидера «Барселоны» Лионеля Месси в четырех и более матчах. Данное положение образовалось после того, как во вчерашней игре каталонцев с «Ювентусом» (3:0) в Лиге чемпионов аргентинец забил Джанлуиджи Буффону.
«Месси против легенды», – опубликовал «Рубин» фото с такой подписью по данному поводу.
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— FC Rubin Kazan (@fcrk_en) 13 сентября 2017 г.