В «Рубине» напомнили Месси, что он не забивал легенде Рыжикову

В «Рубине» отреагировали на то, что теперь голкипер команды Сергей Рыжиков остается единственным вратарем, который не пропускал от лидера «Барселоны» Лионеля Месси в четырех и более матчах. Данное положение образовалось после того, как во вчерашней игре каталонцев с «Ювентусом» (3:0) в Лиге чемпионов аргентинец забил Джанлуиджи Буффону.

«Месси против легенды», – опубликовал «Рубин» фото с такой подписью по данному поводу.