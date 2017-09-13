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    В «Рубине» напомнили Месси, что он не забивал легенде Рыжикову

    В «Рубине» отреагировали на то, что теперь голкипер команды Сергей Рыжиков остается единственным вратарем, который не пропускал от лидера «Барселоны» Лионеля Месси в четырех и более матчах. Данное положение образовалось после того, как во вчерашней игре каталонцев с «Ювентусом» (3:0) в Лиге чемпионов аргентинец забил Джанлуиджи Буффону.

    «Месси против легенды», – опубликовал «Рубин» фото с такой подписью по данному поводу.

    Источник: Twitter

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    13.09.2017 18:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 сентября 2017, 06:06

      Молодцы казанцы! Поставили этого зарвавшегося Месси на место.Пусть знает что РФПЛ рулит в Европе.

      3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 сентября 2017, 20:22

      рыжиков не позовёт месси на прощальный матч)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 сентября 2017, 20:13

      Круто

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 сентября 2017, 19:11

      3 матча четвертый матч основа барсы не играла а молодеж

      1
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      Рейтинг: +14

      Austin > de bruyne 15 сентября 2017, 12:20

      Месси играл во всех четырех матчах, просто в том последнем вышел не в старте, а позже, на замену.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 13 сентября 2017, 19:10

      Прикольно))

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 13 сентября 2017, 19:03

      Под этим постом отображается фото Уная Эмери - "Эмери - тренеришка" , которое наглядно иллюстрирует ощущения от написанного выше.

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