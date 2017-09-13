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    Источник: Анчелотти готов к увольнению из «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, в контракте специалиста с немецким клубом есть пункт, по которому мюнхенцы могут в одностороннем порядке разорвать с ним соглашение следующим летом. Анчелотти готов к такому варианту событий и хотел бы в этом случае перебраться в АПЛ, где ранее уже возглавлял «Челси».

    Ранее не исключалось, что преемником итальянца в «Баварии» станет тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

    Источник: ESPN

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    13.09.2017 15:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2389

      serglider 15 сентября 2017, 12:11

      Чё РФС в контракте с Каппело такой пункт не внес? Вот, что значит немцы - денег полно, но на халяву даже один евро платить не будут!

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 13 сентября 2017, 19:10

      Нагельсманн продлил контракт , и да у него есть пункт , по которому его контракт могут выкупить за определенную сумму , но только летом 2019 , а не 2018 ... Так что вряд ли он вот так сразу заменит Анчелотти в ближайшее время

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      Рейтинг: +2389

      serglider > К.Серж.А 15 сентября 2017, 12:16

      Контракт - контрактом, а от денег еще никто не отказывался))) Есть такая поговорка: Что нельзя решить за деньги, можно решить за очень большие деньги)))

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > serglider 15 сентября 2017, 21:49

      За деньги можно выкупить в 2019 , а очень большие деньги , обычно за тренеров не платят ... Да и Баварии легче сэкономить и взять через год , Бавария не любит сорить деньгами

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 сентября 2017, 16:00

      Немцы прижимистые ребята. Так что, к сожалению Мюллера, Карло вполне может дотянуть до лета.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Кlaksvikar Ittrotarselag 15 сентября 2017, 12:28

      Смысл? Если цель Баварии выиграть в этом сезоне ЛЧ, когда по-вашему новый тренер будет организовывать игру команды? Так можно и чемпионат Германии профукать.

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