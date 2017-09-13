Источник: Анчелотти готов к увольнению из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, в контракте специалиста с немецким клубом есть пункт, по которому мюнхенцы могут в одностороннем порядке разорвать с ним соглашение следующим летом. Анчелотти готов к такому варианту событий и хотел бы в этом случае перебраться в АПЛ, где ранее уже возглавлял «Челси».

Ранее не исключалось, что преемником итальянца в «Баварии» станет тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.